छात्रों पर लाठीचार्ज की जांच के लिए ज्ञापन सौंपा
ग्रेटर नोएडा,ब्रिजेश कुमार। दिल्ली के जंतर-मंतर पर पेपर लीक, पारदर्शी परीक्षा प्रणाली एवं बेहतर शिक्षा
ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। दिल्ली के जंतर-मंतर पर पेपर लीक, पारदर्शी परीक्षा प्रणाली एवं बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर आंदोलनरत छात्र-छात्राओं पर लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच के लिए करप्शन फ्री इंडिया संगठन ने गुरुवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपने का ऐलान किया था। पुलिस ने गुरुवार की सुबह संगठन के संस्थापक को उनके घर में ही नजर बंद कर दिया। संगठन को आवास पर ही पुलिस को अपना ज्ञापन देना पड़ा। संगठन के संस्थापक चौधरी प्रवीण भारतीय ने कहा कि संगठन इस घटना की निंदा करता है। लाठीचार्ज प्रकरण में जो भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जाता, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
चौधरी प्रवीण भारतीय ने कहा कि छात्र किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी और भविष्य होते हैं। उनकी समस्याओं का समाधान संवाद, संवेदनशीलता और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप किया जाना चाहिए। शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार भारतीय संविधान की मूल भावना का हिस्सा हैं। इस दौरान बलराज हूंण, मास्टर दिनेश नागर, दुलीचंद नागर, लखमीचंद, जग्गू प्रमुख, बलराज नागर कमल सिंह नबाब आदि लोग मौजूद रहे।
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