छात्रों के उत्पीड़न पर मुख्रर हुए सपाई, सौंपा ज्ञापन
बलरामपुर में समाजवादी पार्टी के मनीष चन्द्र सोनकर की अगुवाई में छात्रों पर लाठी चार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा और नीट परीक्षा लीक प्रकरण में कार्रवाई की मांग की। साथ ही छात्रों के खिलाफ हिंसा की निंदा की गई और मुआवजे की मांग उठाई गई।
बलरामपुर, संवाददाता। समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहनी के जिलाध्यक्ष मनीष चन्द्र सोनकर की अगुवाई में जंतर मंतर पर आंदोलन के दौरान छात्रों पर हुए लाठी चार्ज के विरोध में सपाइयों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के उपरान्त राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन के प्रतिनिधि को सौंपा गया। जिसमें सपाइयों की आठ सूत्रीय मांगे शामिल थीं। समाजवादी पार्टी के बाबा साहब अम्बेडकर वाहनी के जिलाध्यक्ष मनीष चन्द्र सोनकर ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट प्रतियोगी परीक्षा पेपर लीक होने पर शांतिपूर्ण ढंग से छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने जिस तरीके से उन पर लाठी चार्ज किया और छात्राओं तथा महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया उससे देश कलंकित हुआ है।
ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सपा के जिला मीडिया प्रभारी गणेश यादव ने कहा कि सरकार देश के युवाओं को नौकरी देने के बजाय उनकी बर्बर पिटाई कर उत्पीड़न कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का तत्काल इस्तीफा होना चाहिए। सपाइयों ने नीट परीक्षा लीक प्रकरण में संलिप्त अधिकारियों व कर्मचारियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने, सोनम वांगचुंग सहित अन्य आंदोलनकारियों का उत्पीड़न बंद करने, नीट परीक्षा लीक होने के कारण खुदखुशी करने वाले छात्रों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये मुआजा देने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधायक जगराम पासवान, अरविंद चौधरी, राहुल यादव, विनोद यादव, संदीप सोनकर, आकाश, शैलेन्द्र यादव, रोहित पाल, वसीम खान, शबाना खान सहित भारी संख्या में सपाई मौजूद थे।
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