आइसा जेएसएससी-सीजीएल रद्द करने की मांग पर अडिग

रांची में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने विधानसभा घेराव के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा की। सरकार ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा और बैकलॉग नियुक्तियों को रद्द करने पर सहमति दी, लेकिन जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग ठुकरा दी। आइसा ने आंदोलन जारी रखने का संकल्प लिया।

रांची, विशेष संवाददाता। विधानसभा घेराव के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) ने पुलिस कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की है। आइसा की राज्य अध्यक्ष विभा पुष्पा दीप के अनुसार, सरकार 14वीं जेपीएससी परीक्षा और बैकलॉग नियुक्तियों को रद्द करने पर सहमत हुई, लेकिन जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मुख्य मांग खारिज कर दी। इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल प्रयोग में विजय, सत्यप्रकाश, प्रतिभा और सलोनी समेत कई छात्र-छात्राएं घायल हो गए। आइसा के जिला अध्यक्ष विजय कुमार, शशिकांत व नेताओं ने आंदोलन भटकाने की साजिश का आरोप लगाते हुए सरकार और पुलिस से माफी की मांग की है। संगठन ने जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द होने तक पूरे झारखंड में जिलावार आंदोलन जारी रखने का संकल्प जताया है.

पुलिस कार्रवाई की निंदा ----------------------------

रांची, विशेष संवाददाता। विधानसभा घेराव के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) ने मंगलवार को पत्रकारों के साथ बातचीत में पुलिस कार्रवाई की निंदा की। संगठन ने आरोप लगाया कि 10 अगस्त को विधानसभा घेराव के दौरान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिसमें कई छात्र घायल हुए.

छात्रों की प्रमुख मांगें आइसा की राज्य अध्यक्ष विभा पुष्पा दीप ने कहा कि सरकार के साथ हुई वार्ता में 14वीं जेपीएससी परीक्षा और बैकलॉग नियुक्तियों को रद्द करने पर सहमति बनी थी, लेकिन छात्रों की प्रमुख मांगों में शामिल जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग सरकार ने स्वीकार नहीं की। इसके बाद विभिन्न छात्र संगठनों ने विधानसभा घेराव का आह्वान किया। आइसा के अनुसार, प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पार कर विधानसभा के मुख्य गेट तक पहुंच गए और अपनी मांगों को लेकर वहीं धरने पर बैठ गए। संगठन का आरोप है कि शाम के समय पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई छात्र घायल हुए। भगदड़ के दौरान कुछ छात्रों के मोबाइल फोन और अन्य सामान भी खो गए.

आंदोलन जारी रखने का संकल्प वहीं, विभा पुष्पा दीप ने कहा कि सरकार और पुलिस को छात्रों पर हुई कार्रवाई के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आइसा घायल छात्रों के साथ मजबूती से खड़ा है और जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन जारी रहेगा। आइसा रांची जिला अध्यक्ष विजय कुमार ने भाजपा-आरएसएस पर आंदोलन को भटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि बाहरी तत्वों के माध्यम से आंदोलन को प्रभावित करने की कोशिश की गई। वहीं, शशिकांत ने कहा कि पुलिस कार्रवाई से छात्रों का मनोबल नहीं टूटा है। आइसा ने बताया कि विजय, सत्यप्रकाश, प्रतिभा और सलोनी समेत दर्जनों छात्र-छात्राएं घायल हुए हैं। संगठन अब आंदोलन को जिलावार पूरे झारखंड में ले जाने, मुख्यमंत्री से जवाब मांगने और पुलिस कार्रवाई के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग करने की तैयारी में है.