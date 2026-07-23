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दिल्ली में छात्रों पर कार्रवाई के विरोध में प्रतिवाद मार्च, सभा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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फोटो 14 दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान 23 जुलाई को हुए कथित लाठीचार्ज, आंसू गैस के इस्तेमाल और पुलिस कार्रवाई के विरोध में गुरुवार को आरा शहर के अबरपुल से प्रतिवाद मार्च निकाला...

दिल्ली में छात्रों पर कार्रवाई के विरोध में प्रतिवाद मार्च, सभा

आरा, निज प्रतिनिधि। दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान 23 जुलाई को हुए कथित लाठीचार्ज, आंसू गैस के इस्तेमाल और पुलिस कार्रवाई के विरोध में गुरुवार को आरा शहर के अबरपुल से प्रतिवाद मार्च निकाला गया।

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प्रदर्शन का मार्ग

यह मार्च अबरपुल से शुरू होकर अहीरपुरवा मोड़, शीशमहल चौक होते हुए गोपाली चौक पहुंचा, जहां सभा का आयोजन किया गया। सभा में बड़ी संख्या में छात्र और नौजवान शामिल हुए।

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सभा में चर्चा

सभा को संबोधित करते हुए वार्ड पार्षद एवं माले नगर कमेटी के सदस्य ने कहा कि केंद्र सरकार छात्रों के आंदोलनों के प्रति तानाशाही रवैया अपना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब छात्र अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं तो उनके आंदोलन को बलपूर्वक दबाने की कोशिश की जाती है।

भविष्य की चिंता

कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सोहैल खान, मो. किसान, मो. इजहार, मो. अकबर, सैफूल रज़ा, हिम्मत कुमार और मो. इब्राहिम सहित अन्य लोग मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि लगातार पेपर लीक जैसी घटनाओं से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने सरकार से छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार कर स्वीकार करने की अपील की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि छात्रों की मांगों की अनदेखी की गई तो आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है।

प्रश्नोत्तरी

छात्रों का मार्च कहाँ से शुरू हुआ?
मार्च अबरपुल से शुरू हुआ।
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