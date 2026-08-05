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लाइब्रेरियन-प्रिंसिपल के विरोध में नवोदय विद्यालय में छात्रों का आठ घंटे धरना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्रों ने लाइब्रेरियन और प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दिया। स्कूल परिसर में लगभग 200 छात्रों ने आठ घंटे तक धरना दिया, नाश्ता और दोपहर का भोजन नहीं किया। छात्रों का आरोप है कि उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। सहायक आयुक्त ने मामले का समाधान किया।

लाइब्रेरियन-प्रिंसिपल के विरोध में नवोदय विद्यालय में छात्रों का आठ घंटे धरना

रोजा, संवाददाता। जवाहर नवोदय विद्यालय में लाइब्रेरियन और प्रिंसिपल पर कार्रवाई की मांग को लेकर मंगलवार को भी छात्रों का विरोध जारी रहा। सुबह नाश्ते के बाद करीब 10 बजे से लगभग 200 छात्र विद्यालय परिसर में धरने पर बैठ गए। बारिश और धूप के बीच करीब आठ घंटे तक बच्चों ने धरना दिया। छात्रों ने आरोप लगाया कि उनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए उन्होंने दोपहर का भोजन भी नहीं किया। शाम तक छात्र धरने पर डटे रहे और किसी भी अधिकारी की अपील मानने को तैयार नहीं हुए। मामले की सूचना नवोदय विद्यालय समिति के उच्च अधिकारियों को दी गई। इसके बाद लखनऊ से सहायक आयुक्त सुनीता मंगलवार शाम विद्यालय पहुंचीं। उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेने के बाद छात्रों के साथ बैठक शुरू की। देर शाम तक वार्ता कर बच्चों को भोजन के लिए भेजा गया। रात में बच्चे शांत हो गए थे。

छात्रों का प्रदर्शन

हालांकि प्रबंधन बच्चों पर विशेष नजर रख रहा था।

मारपीट और दुर्व्यवहार के आरोप

सोमवार को भी छात्रों ने प्रदर्शन कर लाइब्रेरियन पर मारपीट, गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया था। उस दौरान छात्र विद्यालय से निकलकर सुभाष चंद्र बोस चौकी तक पहुंच गए थे। पुलिस और विद्यालय प्रबंधन के समझाने पर वे वापस लौट गए थे। मंगलवार को कार्रवाई न होने का आरोप लगाकर छात्रों ने दोबारा धरना शुरू कर दिया। धरने पर बैठे छात्रों का आरोप है कि विद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष छात्र-छात्राओं से अभद्र भाषा में बात करते हैं और कई बार अभिभावकों के साथ भी अपमानजनक व्यवहार करते हैं।

सहायक आयुक्त की भूमिका

छात्रों का कहना है कि शिकायत के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, जिससे उनमें नाराजगी बढ़ती गई। छात्रों ने प्रिंसिपल पर भी दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि दोनों अधिकारियों के व्यवहार से छात्र मानसिक रूप से परेशान हैं। इसी कारण सीनियर कक्षाओं के छात्र दो दिन से नियमित पढ़ाई में शामिल नहीं हुए और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सहायक आयुक्त छात्रों और प्रबंधन दोनों से बातचीत कर मामले का समाधान निकाला।

प्रश्नोत्तर

छात्रों ने किसकी कार्रवाई की मांग की?
छात्रों ने लाइब्रेरियन और प्रिंसिपल पर कार्रवाई की मांग की।
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