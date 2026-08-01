अभाविप ने किया विरोध प्रदर्शन
मेदिनीनगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने जेपीएससी और जेएसएससी पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्रों ने सरकार और परीक्षा एजेंसियों के खिलाफ नारेबाजी की और आरोप लगाया कि पेपर लीक एक आम बात बन गई है। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की और भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने जेपीएससी और जेएसएससी पेपर लीक मामले के खिलाफ शनिवार को जीएलए कॉलेज परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में काफी संख्या में छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया और राज्य सरकार व परीक्षा एजेंसियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना रोष प्रकट किया। कार्यक्रम में प्रदेश सह मंत्री अभय वर्मा ने कहा कि जेपीएससी और जेएसएससी जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होना अब एक आम बात बन गई है। राज्य की सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। वर्षों की मेहनत और तैयारी के बाद जब छात्र परीक्षा देने पहुंचते हैं, तो उन्हें धांधली और पेपर लीक की खबर मिलती है।पूरे
मामले की सीबीआई जांच कराई जाए और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिला संयोजक उत्कर्ष तिवारी ने कहा कि झारखंड के लाखों युवाओं का भविष्य अंधकार में धकेला जा रहा है। इस अवसर पर मुख्य रूप से नगर मंत्री गगन सिंह,जिला एसएफडी संयोजक प्रत्यय पांडेय, कॉलेज अध्यक्ष चितेश पांडेय,मयूरेश द्विवेदी, पप्पू यादव,अंशुल सिंह ,पिंटू गुप्ता एवं अन्य विद्यार्थी उपस्थित थे।
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