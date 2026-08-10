हमारी प्रमुख मांगें नहीं मानी गईं, आज घेरेंगे विधानसभा
रांची में जेपीएससी-जेएसएससी के छात्रों ने सरकार के साथ वार्ता की। आंदोलनकारी छात्रों ने मांग की कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द की जाए और जांच सीबीआई से कराई जाए। सरकार ने कुछ मांगों पर सहमति जताई, लेकिन प्रमुख मांगें नहीं मानी गईं। आंदोलन जारी रहेगा और सोमवार को विधानसभा का घेराव होगा।
रांची, वरीय संवाददाता। जेपीएससी-जेएसएससी में कथित अनियमितता को लेकर जयपाल सिंह स्टेडियम में जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच के आंदोलनरत छात्रों से सरकार के प्रनिधिमंडल के साथ दूसरे दौर की वार्ता रविवार को हुई। मंच ने कहा कि सरकार ने उनकी मांगों के कई बिदुओं पर सहमति जतायी। लेकिन प्रमुख मांगें नहीं मानी गईं। विशेष कर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पूरी नहीं हुई। जब तक मांगें पूरी नहीं होगीं, आंदोलन जारी रहेगा। सोमवार को पूर्व निर्धारित विधानसभा का घेराव भी होगा। छात्र प्रतिनिधियों ने सभी छात्रों से सुबह 10 बजे पुरानी विधानसभा पहुंचने को कहा है। कोर कमेटी के रवींद्र पासवान ने कहा कि टीडीपीएल एजेंसी द्वारा ली गई सारी परीक्षाओं को रद्द करने, अभय तिवारी की संलिप्तता वाली परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच व सीजीपीएल रद्द करने की मांग पर फैसला नहीं हुआ। टीडीपीएल एजेंसी द्वारा ली गई परीक्षाओं को रद्द करने, अभय की संलिप्तता वाली परीक्षाओं की जांच कराने पर सरकार सहमत हुई है। हमारी मांग सीबीआई से जांच की है। लेकिन सरकार सीआईडी से जांच की बात कह रही है। रवींद्र ने बैठक के बिंदुओं को छात्रों के सामने रखा। इसके बाद नारे गूंजने लगे ‘हम नहीं मानेंगे... हम नहीं मानेंगे...।’
छात्रों की प्रतिक्रिया
रवींद्र ने छात्रों को बताया कि सरकार ने पूरे मामले की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में उच्चस्तरीय जांच समिति गठित करने की बात रखी। लेकिन छात्रों का प्रतिनिधि सहमत नहीं हुआ। इसके अलावा परीक्षा के नाम पर कथित धन उगाही व पैसों के लेनदेन की जांच के लिए मनी ट्रेल सामने आने पर ईडी से जांच कराने की मांग रखी गई।
बैठक में उठाए मुद्दे
बैठक में छात्र प्रतिनिधियों ने सीजीएल से जुड़े कथित पेपर लीक और सीआईडी जांच के हवाले से कई गंभीर सवाल उठाए। वहीं, 11वीं-13वीं जेपीएससी मुख्य परीक्षा को लेकर नियमावली के कथित उल्लंघन व उत्तर पुस्तिकाओं से संबंधित मुद्दे भी उठाए गए। छह घंटे चली बैठक के बाद छात्र संगठनों ने कहा कि सिर्फ आश्वासन से आंदोलन खत्म नहीं होगा। उनकी प्रमुख मांगें सीजीएल और 11वीं-13वीं जेपीएससी से जुड़े विवादों की निष्पक्ष जांच तथा दोषियों पर कार्रवाई करना है।
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