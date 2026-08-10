हमारी प्रमुख मांगें नहीं मानी गईं, आज घेरेंगे विधानसभा

रांची, वरीय संवाददाता। जेपीएससी-जेएसएससी में कथित अनियमितता को लेकर जयपाल सिंह स्टेडियम में जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच के आंदोलनरत छात्रों से सरकार के प्रनिधिमंडल के साथ दूसरे दौर की वार्ता रविवार को हुई। मंच ने कहा कि सरकार ने उनकी मांगों के कई बिदुओं पर सहमति जतायी। लेकिन प्रमुख मांगें नहीं मानी गईं। विशेष कर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पूरी नहीं हुई। जब तक मांगें पूरी नहीं होगीं, आंदोलन जारी रहेगा। सोमवार को पूर्व निर्धारित विधानसभा का घेराव भी होगा। छात्र प्रतिनिधियों ने सभी छात्रों से सुबह 10 बजे पुरानी विधानसभा पहुंचने को कहा है। कोर कमेटी के रवींद्र पासवान ने कहा कि टीडीपीएल एजेंसी द्वारा ली गई सारी परीक्षाओं को रद्द करने, अभय तिवारी की संलिप्तता वाली परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच व सीजीपीएल रद्द करने की मांग पर फैसला नहीं हुआ। टीडीपीएल एजेंसी द्वारा ली गई परीक्षाओं को रद्द करने, अभय की संलिप्तता वाली परीक्षाओं की जांच कराने पर सरकार सहमत हुई है। हमारी मांग सीबीआई से जांच की है। लेकिन सरकार सीआईडी से जांच की बात कह रही है। रवींद्र ने बैठक के बिंदुओं को छात्रों के सामने रखा। इसके बाद नारे गूंजने लगे ‘हम नहीं मानेंगे... हम नहीं मानेंगे...।’