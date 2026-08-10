Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ मांडू में छात्र संगठन का कैंडल मार्च

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
Follow us on Google News
share

जेएसपीसी-जेएसएससी की परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग, विभिन्न इलाकों में घूमकर जताया विरोध मांडू। निज प्रतिनिधि मांडू में रविवार देर शाम छात्र

भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ मांडू में छात्र संगठन का कैंडल मार्च

मांडू। निज प्रतिनिधि मांडू में रविवार देर शाम छात्र संगठन के बैनर तले युवाओं ने भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और अनियमितता के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। हाथों में जलती मोमबत्तियां और मांगों से संबंधित बैनर लेकर छात्र संगठन के सदस्य मांडू क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से होकर गुजरे। इस दौरान परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी भी की गई।

ये भी पढ़ें:जुटान ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता व छात्रों की मांगों का किया समर्थन

भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी

मार्च में शामिल छात्रों ने बैनर के माध्यम से जेपीएससी एवं जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में घोटाला बंद करने, 14वीं जेपीएससी, जेएसएससी सीजीएल, पीजीटी और अन्य जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में सीट बेचने की कथित प्रक्रिया बंद करने, टीसीएस एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं को रद्द कर जांच कराने और नियुक्ति घोटाले में शामिल सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को सख्त सजा देने की मांग उठाई।

छात्रों की मांगें

छात्रों ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता युवाओं के भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। किसी भी प्रकार की अनियमितता से मेहनत कर परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होता है। संगठन ने सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

कैंडल मार्च में शामिल छात्र

कैंडल मार्च में राजू राम, साहिल राज,प्रकाश, रविदास, कुणाल कुमार, राहुल कुमार, दीपक कुमार, राजू करमाली, अर्जुन राम, लीलाधर पासवान, चंदन कुमार, अमित राम, शशिकांत राज, रोहित कुमार, श्रीकांत राम, कैलाश राम, आदित्य कुमार, सुजीत साव और चंदू पासवान सहित कई छात्र शामिल थे।

फोटो मांडू 01: केंडल मार्च में शामिल छात्र

सम्बंधित प्रश्न

छात्रों ने कैंडल मार्च क्यों निकाला?
छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और अनियमितता के विरोध में कैंडल मार्च निकाला।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mandu Ramgarh News Ramgarh Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।