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जंतर मंतर में जिले के नौजवान नेताओं ने डाला डेरा, बुलंद की आवाज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
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-छात्र, छात्राओं के बीच रुक कर बिताया समय, सरकार के खिलाफ हुए मुखर-जिले के रहने वाले कई युवा पहले से ही कर रहे आंदोलन फोटो परिचय, 23ओआरआई, 10, जंतर, म

जंतर मंतर में जिले के नौजवान नेताओं ने डाला डेरा, बुलंद की आवाज

उरई। संवाददाता दिल्ली में सरकार के खिलाफ आंदोलन पर डटे छात्र, छात्राओं के समर्थन में हर कोने से लोग पहुंच रहे हैं। जालौन जिले से भी युवा नेताओं के साथ तमाम लोगों ने जंतर मंतर में डेरा डाल लिया है। वह कई दिनों से छात्र, छात्राओं के बीच रहकर उनका हौंसला बढ़ाते हुए सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं।उरई से युवा किसान नेता कपिल गुमावली पिछले चार दिनों से जंतर, मंतर में डेरा डाले हैं। युवा नेता धीरेंद्र सिंह सनी, बहुजन नेता सुशील चौधरी ने भी छात्र, छात्राओं की आवाज को मुखर बनाने के लिए कई दिनों से जंतर मंतर में डटे हैं।

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नौजवान युवा नेताओं ने जाकर छात्र, छात्राओं के बीच न सिर्फ संवाद किया, बल्कि बर्बरता पूर्ण कार्रवाई को लेकर सरकार से भी सवाल भी किए।

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