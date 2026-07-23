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लाठीचार्ज को लेकर हिनौला में भड़के लोग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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सल्ट के हिनौला बाजार में पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष अमितपाल सिंह रावत के नेतृत्व में छात्रों और स्थानीय लोगों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार छात्रों पर लाठीचार्ज कर रही है, जबकि वे जंतर-मंतर पर धरना दे रहे हैं।

लाठीचार्ज को लेकर हिनौला में भड़के लोग

सल्ट। ब्लॉक के हिनौला बाजार में पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष अमितपाल सिंह रावत के नेतृत्व में युवाओं, छात्र-छात्राओं और स्थानीय लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका। कहा कि जंतर-मंतर पर धरना दे रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज किया। यहां अमित रावत, गौरव रावत, दीपक मनराल, देवेंद्र नेगी, महेश वर्मा, राजू रावत, संजय, अजय, निकिता, विनीता आदि थीं।

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