औरैया में जंतर-मंतर लाठीचार्ज के विरोध में छात्रों ने निकाला शांतिमार्च
दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के खिलाफ, औरैया में छात्रों ने शांतिमार्च निकाला। छात्रों ने काली पट्टी बांधकर घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की और शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की अपील की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल तैनात रहा, लेकिन मार्च शांतिपूर्वक संपन्न हुआ।
दिल्ली के जंतर-मंतर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में गुरुवार को औरैया में छात्र हित संगठन के बैनर तले छात्रों ने शांतिमार्च निकालकर विरोध जताया। संगठन के संरक्षक गौरव मिश्रा के नेतृत्व में छात्रों ने काली पट्टी बांधकर शहीद पार्क से सुभाष चौराहे तक मार्च निकाला और नारेबाजी करते हुए घटना की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने "शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो" और "छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर" जैसे नारे लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को लेकर बैठे छात्र-छात्राओं पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, जिसमें कई छात्र घायल हुए。
प्रदर्शन की प्रक्रिया
संरक्षक गौरव मिश्रा ने कहा कि पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की भी मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि छात्रों की मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो छात्र हित संगठन बड़े स्तर पर आंदोलन और अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू करेगा।
प्रदर्शन का परिणाम
प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल तैनात रहा और शांतिमार्च शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। इस मौके पर अनिकेत शुक्ला, अक्षत दुबे, अंशुल सिंह, हर्ष यादव, शिवम यादव, उज्ज्वल शुक्ला, प्रशांत तिवारी, आदित्य वर्मा, सूरज राजपूत, राहुल शर्मा सहित बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे।
प्रश्नोत्तरी
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें