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देवेंद्र नाथ महतो करेंगे भूख हड़ताल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची में जेपीएससी और जेएसएससी में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का सत्याग्रह धरना रविवार को नौवें दिन भी जारी रहा। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने भूख हड़ताल शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने सरकार से जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने और निष्पक्ष जांच की मांग की।

देवेंद्र नाथ महतो करेंगे भूख हड़ताल

रांची, वरीय संवाददाता। जेपीएससी-जेएसएससी में अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के विरोध में जयपाल सिंह स्टेडियम में चल रहे छात्रों का सत्याग्रह धरना नौवां दिन रविवार को भी जारी रहा। धरना स्थल पर छात्र आंदोलन का समर्थन कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अपनी मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने की घोषणा की है। देवेंद्र ने कहा कि 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने, विवादित परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित जेपीएससी व जेएसएससी सीजीएल व अन्य परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर यह भूख हड़ताल होगी। उन्होंने कहा कि जेपीएससी विवादित प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी हुए एक माह बीत जाने के बावजूद सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।

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इससे अभ्यर्थियों में निराशा और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि छात्र हितों पर राज्य सरकार की मंशा में खोट है। मांगों की पूर्ति तक सत्याग्रह व भूख हड़ताल जारी रहेगी।

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