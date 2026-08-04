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सीबीएसई क्लस्टर कबड्डी प्रतियोगिता के खिलाड़ियों का हुआ सम्मान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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हरदोई में सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल के खिलाड़ियों ने सीबीएसई क्लस्टर कबड्डी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया और रजत पदक जीता। सम्मान समारोह में खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह दिए गए। प्रबंधक शिखर अग्रवाल और प्राचार्या लीना सिंह ने उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएँ दीं। यह सफलता विद्यार्थियों के मेहनत, अनुशासन और टीम भावना का परिणाम है।

सीबीएसई क्लस्टर कबड्डी प्रतियोगिता के खिलाड़ियों का हुआ सम्मान

हरदोई। सीबीएसई क्लस्टर कबड्डी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रजत पदक जीतने वाले सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल के खिलाड़ियों का विद्यालय में भव्य स्वागत एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। स्कूल प्रबंधन ने खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। प्रतियोगिता में विद्यालय की अंडर-14 बालिका कबड्डी टीम ने रजत पदक हासिल किया, जबकि अंडर-14 बालक वर्ग के खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। इस अवसर पर स्कूल के प्रबंधक शिखर अग्रवाल ने कहा कि विद्यार्थियों की मेहनत, अनुशासन, समर्पण और टीम भावना ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है।

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उन्होंने विश्वास जताया कि खिलाड़ी भविष्य में भी राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय और जिले का नाम रोशन करेंगे। सम्मानित खिलाड़ियों में सोनाक्षी कुशवाहा, आरणा, भार्गवी, श्रद्धा, आव्या, आराध्य, मानवी, कृतिका, मार्या पटेल, युवराज सिंह, अथर्व, ओजस, आयुष, शिवांश, दीपक, राहुल, अक्षय दीक्षित, आहिद अंसारी, गुरनूर, सक्षम, आंशार्या, रजिन सहित अन्य खिलाड़ी शामिल रहे। विद्यालय की प्राचार्या लीना सिंह ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम हैं।

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