संस्कृत विद्यालयों के विद्यार्थियों को अब खेल प्रतियोगिताओं में मिलेगा मौका
शाहजहांपुर के संस्कृत विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका मिला है। शिक्षा निदेशक ने निर्देश दिए हैं कि अब ये छात्र-छात्राएं जनपद, मंडल और राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग ले सकेंगे। इससे उनके प्रतिभा प्रदर्शन का मौका बढ़ेगा।
संस्कृत विद्यालयों के विद्यार्थियों को अब खेल प्रतियोगिताओं में मिलेगा मौका शाहजहांपुर, संवाददाता। जिले के संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें भी जनपद, मंडल और राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर मिलेगा।शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए हैं। यह निर्णय तिलहर स्थित गुरुकुल महाविद्यालय की पहल के बाद लिया गया। महाविद्यालय ने शासन को भेजे गए पत्र में बताया था कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद से संबद्ध विद्यालयों के विद्यार्थियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश न होने के कारण खेल प्रतियोगिताओं में शामिल नहीं किया जा रहा है।
इससे अनेक प्रतिभाशाली छात्र-छात्राएं अपनी खेल क्षमता का प्रदर्शन करने से वंचित रह जाते थे। शिक्षा निदेशक ने निर्देश दिए हैं कि शैक्षिक सत्र 2026-27 के वार्षिक खेल कैलेंडर के अनुसार संस्कृत विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी अन्य माध्यमिक विद्यालयों की तरह एथलेटिक्स सहित सभी निर्धारित खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कराया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी स्तर पर उनके साथ भेदभाव न हो। इस आदेश से शाहजहांपुर जिले के 18 संस्कृत विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को लाभ मिलेगा।
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