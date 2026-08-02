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शिक्षा, रोजगार और लोकतंत्र की रक्षा के लिए छात्रों को संगठित होना जरूरी : आइसा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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बिक्रमगंज में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) का संगठन विस्तार अभियान के तहत छात्र बैठक का आयोजन हुआ। इसमें सैकड़ों छात्रों ने भाग लिया और आइसा की सदस्यता ग्रहण की। बैठक का नेतृत्व आइसा नेता राजेश राम और धर्मवीर कुमार ने किया, और बिहार उपाध्यक्ष विकास कुमार ने संबोधित किया।

शिक्षा, रोजगार और लोकतंत्र की रक्षा के लिए छात्रों को संगठित होना जरूरी : आइसा

बिक्रमगंज, निज संवाददाता। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) के संगठन विस्तार अभियान के तहत रविवार को बिक्रमगंज के ढिबरा मुहल्ला में छात्र बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र के सैकड़ों छात्रों ने भाग लिया और आइसा की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम का नेतृत्व आइसा नेता राजेश राम और धर्मवीर कुमार ने किया। बैठक को आइसा के बिहार उपाध्यक्ष सह जिला प्रभारी विकास कुमार ने संबोधित किया।

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