लिखित परीक्षा की मांग को लेकर बेमियादी भूख हड़ताल शुरू
मेदिनीनगर में छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला ने पलामू फोर्थ ग्रेड भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर मंगलवार से बेमियादी भूख हड़ताल शुरू किया। आंदोलन में अन्य छात्र भी शामिल हैं, जो शांतिपूर्ण तरीके से भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा की मांग कर रहे हैं। सत्यनारायण ने कहा कि जब तक लिखित परीक्षा का आदेश नहीं होता, हड़ताल जारी रहेगी।
मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। पलामू फोर्थ ग्रेड भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन की मांग को लेकर समारहणालय के समक्ष छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला मंगलवार से बेमियादी भूख हड़ताल शुरू किया है। इस आंदोलन को छात्र अनूप कुमार पासवान, दिनेश शर्मा, सत्येन्द्र कुमार मेहता, सुजीत कुमार, संदीप कुमार पासवान, आलोक शुक्ला, काजू शुक्ला, मुस्लिम अंसारी समेत अन्य अभ्यर्थियों का समर्थन प्राप्त है। सभी सहयोगी साथी धरना स्थल पर उपस्थित रहकर आंदोलन को शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला ने कहा कि पलामू फोर्थ ग्रेड भर्ती में लिखित परीक्षा आयोजित कर पारदर्शी एवं निष्पक्ष चयन प्रक्रिया लागू की जाए।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक लिखित परीक्षा कराने संबंधी आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता, तब तक उनका अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से संचालित किया जा रहा है। अभ्यर्थियों ने झारखंड सरकार एवं जिला प्रशासन से युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है। इस अवसर पर काफी संख्या में अभ्यर्थी उपस्थित थे।
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