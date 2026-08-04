Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

लिखित परीक्षा की मांग को लेकर बेमियादी भूख हड़ताल शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
Follow us on Google News
share

मेदिनीनगर में छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला ने पलामू फोर्थ ग्रेड भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर मंगलवार से बेमियादी भूख हड़ताल शुरू किया। आंदोलन में अन्य छात्र भी शामिल हैं, जो शांतिपूर्ण तरीके से भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा की मांग कर रहे हैं। सत्यनारायण ने कहा कि जब तक लिखित परीक्षा का आदेश नहीं होता, हड़ताल जारी रहेगी।

लिखित परीक्षा की मांग को लेकर बेमियादी भूख हड़ताल शुरू

मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। पलामू फोर्थ ग्रेड भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन की मांग को लेकर समारहणालय के समक्ष छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला मंगलवार से बेमियादी भूख हड़ताल शुरू किया है। इस आंदोलन को छात्र अनूप कुमार पासवान, दिनेश शर्मा, सत्येन्द्र कुमार मेहता, सुजीत कुमार, संदीप कुमार पासवान, आलोक शुक्ला, काजू शुक्ला, मुस्लिम अंसारी समेत अन्य अभ्यर्थियों का समर्थन प्राप्त है। सभी सहयोगी साथी धरना स्थल पर उपस्थित रहकर आंदोलन को शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला ने कहा कि पलामू फोर्थ ग्रेड भर्ती में लिखित परीक्षा आयोजित कर पारदर्शी एवं निष्पक्ष चयन प्रक्रिया लागू की जाए।

ये भी पढ़ें:परीक्षा में धांधली के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन

उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक लिखित परीक्षा कराने संबंधी आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता, तब तक उनका अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से संचालित किया जा रहा है। अभ्यर्थियों ने झारखंड सरकार एवं जिला प्रशासन से युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है। इस अवसर पर काफी संख्या में अभ्यर्थी उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें:Bokaro News: जेपीएससी-जेएसएससी में कथित धांधली के विरोध में जेएलकेएम का महाधरना
ये भी पढ़ें:जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा में अनियमितता के विरोध में जेएलकेएम का धरना
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Palamu Latest News Palamu News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।