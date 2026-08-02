ओलंपियाड के मेधावियों को दिए गए प्रमाणपत्र,झलकी खुशी
कानपुर देहात के बाढ़ापुर स्थित राईिजंग सन पब्लिक स्कूल में हिन्दुस्तान की ओलंपियाड परीक्षा में उत्कृष्ट अंक पाने वाले मेधावियों को सम्मानित किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बच्चों को इस परीक्षा में भाग लेने के महत्व के बारे में बताया और कहा कि इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है।
कानपुर देहात, संवाददाता। अकबरपुर क्षेत्र के बाढ़ापुर स्थित राईिजंग सन पब्लिक स्कूल में हिन्दुस्तान की ओलंपियाड परीक्षा में बेहतर अंक पाने वाले मेधावियों को प्रशस्ति पत्र व उनके अंक पत्र देकर सम्मानित किया गया। बच्चे ओलंपियाड परीक्षा को लेकर खासे उत्साहित नजर आये। हिन्दुस्तान की ओलंपियाड परीक्षा 2025 में बाढ़ापुर के राइजिंग सन पब्लिक स्कूल के छात्र-छात्राओं ने अपनी हिस्सेदारी दिखाई थी। परीक्षा में बेहतर अंक पाने वाले मेधावियों को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। इसको लेकर विद्यालय के प्रधानाचार्य रामप्रकाश पाल ने बच्चों को प्रमाणपपत्र देने के साथ उत्साहित किया। उन्होंने कहाकि इस तरह की प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने से बच्चों को भविष्य के लिये आत्मविश्वास मिलता है।
उन्होंने कहाकि परीक्षा की सफलता और विफलता से बड़ा परीक्षा में हिस्सा लेना है। ओलंपियाड परीक्षा में आने वाला प्रश्नपत्र बेहद रोचक सिलेबस के अनुसार और भविष्य की परीक्षा के लिए सहज करने वाला है। विद्यालय की ओलंपियाड कोआर्डिनेटर नौसीन बेगम ने कहाकि इस बार भी बच्चे ओलंपियाड परीक्षा को लेकर उत्साहित हैं। उन्हें लगातार प्रतियोगिता से अपना आत्मविश्वास मजबूत करने की प्रेरणा मिल रही है। इस दौरान मानवेन्द्र सिंह, उमाकांत गर्ग आदि विद्यालय प्रबंधन से जुड़े लोग मौजूद रहे।
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