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हिंदुस्तान ओलंपियाड का प्रमाण पत्र पाकर खिले छात्रों के चेहरे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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पचरुखी के एसजीएस पब्लिक स्कूल में ‘हिंदुस्तान ओलंपियाड’ के बेहतरीन प्रदर्शनों के लिए छात्रों को प्रमाण पत्र दिए गए। इस अवसर पर निर्देशक एके सिंह और प्रिंसिपल कोचोमन ओएस ने कहा कि ऐसे राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता छात्रों के मानसिक विकास के लिए सहायक हैं। सभी सफल विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी गईं।

हिंदुस्तान ओलंपियाड का प्रमाण पत्र पाकर खिले छात्रों के चेहरे

पचरुखी, एक संवाददाता। प्रखंड के गोपालपुर स्थित एसजीएस पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ‘हिंदुस्तान ओलंपियाड’ परीक्षा में शामिल एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। अपना-अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर विद्यार्थियों के चेहरे खुशी और गर्व से खिल उठे। ​इस अवसर पर विद्यालय के डायरेक्टर एके सिंह तथा प्रिंसिपल कोचोमन ओएस ने संयुक्त रूप से कहा कि हिंदुस्तान ओलंपियाड जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं बच्चों के मानसिक विकास और बौद्धिक क्षमता को निखारने में बेहद सहायक साबित होती हैं। इससे छात्रों का आत्मबल बढ़ता है और उन्हें भविष्य में आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मजबूत आधार मिलता है।

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​कार्यक्रम के दौरान विद्यालय प्रबंधन ने सभी सफल विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। इस मौके पर शिक्षक निप्पु कुमार सिंह, देव रंजन कुमार, हेमंत कुमार, मुन्ना कुमार, राजेश कुमार, वरुण कुमार, रोहित कुमार, उपेन्द्र कुमार, ऋषि कुमार, संजय वर्मा, बलिराम कुमार, राहुल कुमार, पंकज कुमार और विशाल कुमार मौजूद रहे। ​

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