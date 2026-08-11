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छात्रों ने किया जवानों के शौर्य व बलिदान को नमन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में 'कलम से सलाम' कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें छात्रों ने भारतीय सेना के जवानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए पत्र लिखे। इस अवसर पर प्रो. अंशु यादव और डॉ. ममता तिवारी समेत कई प्रमुख लोग उपस्थित रहे।

छात्रों ने किया जवानों के शौर्य व बलिदान को नमन

कानपुर। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) की स्टूडेंट काउंसिल और आत्मोदय हॉबी क्लब की ओर से 'कलम से सलाम: ए लेटर ऑफ ग्रैटिट्यूड टू अवर आर्मड फोर्सेस' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें छात्र-छात्राओं ने भारतीय सेना के वीर जवानों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उन्हें प्रेम और सम्मान से परिपूर्ण पत्र लिखे। सीमा पर मुस्तैद रहकर देश की रक्षा करने वाले हमारे वीर जवानों के शौर्य, पराक्रम और बलिदान को नमन किया। इस मौके पर प्रो. अंशु यादव, डॉ. ममता तिवारी, स्टूडेंट काउंसिल के कृष्णा भदौरिया, हॉबी क्लब की अनन्या शुक्ला आदि मौजूद रहे।

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