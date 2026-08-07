खुर्जा में खिलाड़ियों ने सफलता का परचम लहराया
स्वामी विवेकानंद सरस्वती विद्या मंदिर के छात्रों ने 38वीं प्रांतीय खेलकूद प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया है। यह प्रतियोगिता खुर्जा में आयोजित की गई थी, जहाँ विद्यालय की खो-खो अंडर-19 टीम विजेता रही। वॉलीबॉल और बैडमिंटन में भी अच्छे स्थान प्राप्त किए गए हैं। सभी खिलाड़ियों को क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा।
ट्रांस हिंडन, अफजल खान। राजेंद्र नगर स्थित स्वामी विवेकानंद सरस्वती विद्या मंदिर के छात्रों ने 38वीं प्रांतीय खेलकूद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया है। यह प्रतियोगिता खुर्जा (बुलंदशहर) में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान ने चार से छह अगस्त तक आयोजित कराई थी। प्रतियोगिता में विद्यालय की खो-खो अंडर-19 टीम ने प्रतिभाग कर अपनी प्रतिभा से प्रथम स्थान हासिल किया है। वॉलीबॉल में अंडर-19 टीम विजेता रही, जबकि अंडर-17 टीम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। बैडमिंटन में अंडर-17 वर्ग में प्रथम और द्वितीय तथा अंडर-14 वर्ग में तृतीय स्थान मिला। शतरंज अंडर-14 वर्ग में खिलाड़ियों ने द्वितीय और चतुर्थ स्थान हासिल किया।
शानदार प्रदर्शन के आधार पर विद्यालय के सभी चयनित खिलाड़ी अब क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस उपलब्धि पर प्रधानाचार्य जगदीश रघुवंशी, प्रबंध समिति अध्यक्ष कैलाश राघव, प्रबंधक केशव कुमार और उपाध्यक्ष डॉ. राधेश्याम गुप्ता ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को बधाई देते हुए आगामी प्रतियोगिताओं में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं दीं।
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