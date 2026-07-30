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साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन में छात्रों का शानदार प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन में छात्रों का शानदार प्रदर्शन

नागल। सोफिया इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों ने साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा द्वारा आयोजित इंटरनेशनल मैथमेटिक्स व जनरल नॉलेज ओलंपियाड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया। विद्यार्थियों ने इंटरनेशनल रैंक, गोल्ड, सिल्वर व ब्रॉन्ज मेडल के साथ कैश गिफ्ट वाउचर प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। अतिक्षा त्यागी व खुशी त्यागी ने गणित तथा सामान्य ज्ञान विषयों में इंटरनेशनल रैंक-1 प्राप्त की। अदम्या मलिक ने इंटरनेशनल रैंक-2 प्राप्त कर इंटरनेशनल सिल्वर मेडल व कैश गिफ्ट वाउचर। वाणी ने इंटरनेशनल रैंक-3 प्राप्त कर इंटरनेशनल ब्रॉन्ज मेडल व कैश गिफ्ट वाउचर, जबकि वेदांत वर्मा ने इंटरनेशनल/ज़ोनल रैंक-5 लेकर सिल्वर मेडल व कैश गिफ्ट वाउचर प्राप्त किया।

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