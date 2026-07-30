साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन में छात्रों का शानदार प्रदर्शन
साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन में छात्रों का शानदार प्रदर्शनसाइंस ओलंपियाड फाउंडेशन में छात्रों का शानदार प्रदर्शनसाइंस ओलंपियाड फाउंडेशन में छात्रों का
नागल। सोफिया इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों ने साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा द्वारा आयोजित इंटरनेशनल मैथमेटिक्स व जनरल नॉलेज ओलंपियाड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया। विद्यार्थियों ने इंटरनेशनल रैंक, गोल्ड, सिल्वर व ब्रॉन्ज मेडल के साथ कैश गिफ्ट वाउचर प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। अतिक्षा त्यागी व खुशी त्यागी ने गणित तथा सामान्य ज्ञान विषयों में इंटरनेशनल रैंक-1 प्राप्त की। अदम्या मलिक ने इंटरनेशनल रैंक-2 प्राप्त कर इंटरनेशनल सिल्वर मेडल व कैश गिफ्ट वाउचर। वाणी ने इंटरनेशनल रैंक-3 प्राप्त कर इंटरनेशनल ब्रॉन्ज मेडल व कैश गिफ्ट वाउचर, जबकि वेदांत वर्मा ने इंटरनेशनल/ज़ोनल रैंक-5 लेकर सिल्वर मेडल व कैश गिफ्ट वाउचर प्राप्त किया।
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