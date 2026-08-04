क्षेत्रीय वॉलीबॉल में राजकमल की छात्राओं का स्वर्णिम प्रदर्शन
विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के अंतर्गत सरस्वती शिशु मंदिर उच्च विद्यालय, औरंगाबाद में आयोजित 37वीं क्षेत्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर धनबाद की छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया। विद्यालय की अंडर-14 और अंडर-19 बाल वर्ग टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। खिलाड़ियों को बधाई दी गई और ग्वालियर में होने वाली प्रतियोगिता के लिए चयनित किया गया।
विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के तत्वावधान में सरस्वती शिशु मंदिर उच्च विद्यालय, औरंगाबाद में एक एवं दो अगस्त को आयोजित 37वीं क्षेत्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर धनबाद की छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया। यहां की छात्राओं ने दो स्वर्ण पदक अपने नाम किए। विद्यालय की अंडर-14 बाल वर्ग एवं अंडर-19 तरुण वर्ग की टीमों ने स्वर्ण पदक जीतकर विद्यालय और धनबाद का गौरव बढ़ाया। विद्यालय के प्राचार्य सुमंत कुमार मिश्रा ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता संयोग नहीं, बल्कि खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, अनुशासन और कभी हार नहीं मानने वाले जज्बे का परिणाम है।
उन्होंने विश्वास जताया कि छात्राएं आगे भी इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगी।खेल शिक्षक आलोक कुमार एवं खेल शिक्षिका कुसुम कुमारी साव ने बताया कि प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली छात्राएं अक्तूबर में ग्वालियर में आयोजित होनेवाली अखिल भारतीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगी।इस उपलब्धि पर विद्यालय के संरक्षक शंकर दयाल बुधिया, अध्यक्ष विनोद कुमार तुलस्यान, उपाध्यक्ष रविंद्र कुमार पटनिया, सचिव संजीव अग्रवाल, सहसचिव दीपक रुइया, कोषाध्यक्ष चंद्रशेखर अग्रवाल सहित विद्यालय प्रबंधन समिति, उप प्राचार्य, शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
लेखक के बारे मेंAmit Ranjan
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