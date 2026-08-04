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क्षेत्रीय वॉलीबॉल में राजकमल की छात्राओं का स्वर्णिम प्रदर्शन

By Amit Ranjan
हिन्दुस्तान, धनबाद
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विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के अंतर्गत सरस्वती शिशु मंदिर उच्च विद्यालय, औरंगाबाद में आयोजित 37वीं क्षेत्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर धनबाद की छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया। विद्यालय की अंडर-14 और अंडर-19 बाल वर्ग टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। खिलाड़ियों को बधाई दी गई और ग्वालियर में होने वाली प्रतियोगिता के लिए चयनित किया गया।

क्षेत्रीय वॉलीबॉल में राजकमल की छात्राओं का स्वर्णिम प्रदर्शन

विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के तत्वावधान में सरस्वती शिशु मंदिर उच्च विद्यालय, औरंगाबाद में एक एवं दो अगस्त को आयोजित 37वीं क्षेत्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर धनबाद की छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया। यहां की छात्राओं ने दो स्वर्ण पदक अपने नाम किए। विद्यालय की अंडर-14 बाल वर्ग एवं अंडर-19 तरुण वर्ग की टीमों ने स्वर्ण पदक जीतकर विद्यालय और धनबाद का गौरव बढ़ाया। विद्यालय के प्राचार्य सुमंत कुमार मिश्रा ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता संयोग नहीं, बल्कि खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, अनुशासन और कभी हार नहीं मानने वाले जज्बे का परिणाम है।

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उन्होंने विश्वास जताया कि छात्राएं आगे भी इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगी।खेल शिक्षक आलोक कुमार एवं खेल शिक्षिका कुसुम कुमारी साव ने बताया कि प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली छात्राएं अक्तूबर में ग्वालियर में आयोजित होनेवाली अखिल भारतीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगी।इस उपलब्धि पर विद्यालय के संरक्षक शंकर दयाल बुधिया, अध्यक्ष विनोद कुमार तुलस्यान, उपाध्यक्ष रविंद्र कुमार पटनिया, सचिव संजीव अग्रवाल, सहसचिव दीपक रुइया, कोषाध्यक्ष चंद्रशेखर अग्रवाल सहित विद्यालय प्रबंधन समिति, उप प्राचार्य, शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

Amit Ranjan

लेखक के बारे में

Amit Ranjan

शॉर्ट बायो: अमित रंजन पिछले 18 वर्षों से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ में प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के पद पर कार्यरत हैं।


परिचय एवं अनुभव
अमित रंजन भारतीय प्रिंट और डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 18 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ और ‘लाइव हिन्दुस्तान’ प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के रूप में कार्यरत हैं। दिसंबर 2014 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने बदलते मीडिया ट्रेंड्स, डिजिटल ऑडियंस बिहेवियर और कंटेंट स्ट्रेटेजी पर मजबूत पकड़ बनाई है। तथ्यपरक, विश्वसनीय और पाठक-केंद्रित रिपोर्टिंग उनकी पहचान है।


करियर का सफर (प्रिंट और डिजिटल)
अमित रंजन ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत दैनिक जागरण से की। इसके बाद प्रभात खबर और दैनिक भास्कर में भी काम किया। जहां उन्होंने अपनी पत्रकारिता की ठोस बुनियाद तैयार की। वर्ष 2014 में वह हिन्दुस्तान से जुड़े और यहीं से ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के माध्यम से न्यू मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में सक्रिय भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने हेल्थ, बिजनेस, स्पेशल स्टोरीज़ और करंट अफेयर्स से जुड़े कई अहम विषयों का प्रभावशाली कवरेज किया।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
अमित रंजन ने BA (History), LLB और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इतिहास, कानून और पत्रकारिता का यह अनूठा संयोजन उनकी रिपोर्टिंग को विश्लेषणात्मक और गहराईपूर्ण बनाता है। विशेष रूप से मेडिकल बीट पर उनकी मजबूत पकड़ है। वह मेडिकल रिसर्च, हेल्थ और प्रिवेंटिव केयर से जुड़े विषयों पर एक्सपर्ट-वेरिफाइड और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं, जो पाठकों के लिए भरोसेमंद और उपयोगी साबित होती हैं।


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