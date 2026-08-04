Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कराटे चैंपियनशिप में विद्या विहार के छात्रों ने जीते पदक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित 12वीं राष्ट्रीय ओपन कराटे चैंपियनशिप में रनिया प्रखंड के विद्या विहार पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। छात्र सत्यम दास ने रजत पदक जीता, जबकि अनुज साहू ने कांस्य पदक प्राप्त किया। विद्यालय की प्राचार्या ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई दी है।

कराटे चैंपियनशिप में विद्या विहार के छात्रों ने जीते पदक

रनिया प्रतिनिधि। तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित 12वीं राष्ट्रीय ओपन कराटे चैंपियनशिप में रनिया प्रखंड के विद्या विहार पब्लिक स्कूल, गरई के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्यालय एवं क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से विद्यालय परिवार में हर्ष का माहौल है। संत थॉमस माउंट स्थित मोंटफोर्ट ऑडिटोरियम में आयोजित ओकिनावाकन कप राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में विद्यालय के छात्र सत्यम दास ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक पर कब्जा जमाया। वहीं अनुज साहू ने कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में दोनों खिलाड़ियों ने अपने बेहतरीन खेल कौशल और अनुशासन का प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का गौरव बढ़ाया।

ये भी पढ़ें:Ranchi News: क्लस्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में डीएवी खूंटी ने जीते 54 पदक

विद्यालय की प्राचार्या शकुंतला कुमारी ने दोनों विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की यह सफलता अन्य छात्रों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगी। विद्यालय खेल गतिविधियों के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को भी समान महत्व देता है, जिससे छात्र विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। इस उपलब्धि पर विद्यालय के शिक्षक देवशरण महतो, राजकुमार नाग, सुभाष साहू, आगापित होरो, विनोद गोप, धर्मपाल सिंह, जॉनी कच्छप सहित अन्य शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने भी विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Chennai Ranchi News Ranchi Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।