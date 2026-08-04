कराटे चैंपियनशिप में विद्या विहार के छात्रों ने जीते पदक
तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित 12वीं राष्ट्रीय ओपन कराटे चैंपियनशिप में रनिया प्रखंड के विद्या विहार पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। छात्र सत्यम दास ने रजत पदक जीता, जबकि अनुज साहू ने कांस्य पदक प्राप्त किया। विद्यालय की प्राचार्या ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई दी है।
रनिया प्रतिनिधि। तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित 12वीं राष्ट्रीय ओपन कराटे चैंपियनशिप में रनिया प्रखंड के विद्या विहार पब्लिक स्कूल, गरई के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्यालय एवं क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से विद्यालय परिवार में हर्ष का माहौल है। संत थॉमस माउंट स्थित मोंटफोर्ट ऑडिटोरियम में आयोजित ओकिनावाकन कप राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में विद्यालय के छात्र सत्यम दास ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक पर कब्जा जमाया। वहीं अनुज साहू ने कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में दोनों खिलाड़ियों ने अपने बेहतरीन खेल कौशल और अनुशासन का प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का गौरव बढ़ाया।
विद्यालय की प्राचार्या शकुंतला कुमारी ने दोनों विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की यह सफलता अन्य छात्रों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगी। विद्यालय खेल गतिविधियों के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को भी समान महत्व देता है, जिससे छात्र विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। इस उपलब्धि पर विद्यालय के शिक्षक देवशरण महतो, राजकुमार नाग, सुभाष साहू, आगापित होरो, विनोद गोप, धर्मपाल सिंह, जॉनी कच्छप सहित अन्य शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने भी विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।
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