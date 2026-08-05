बीआरएबीयू: इंटर्नशिप खत्म, नहीं बना प्रमाणपत्र

बीआरएबीयू में स्नातक के चौथे सेमेस्टर के छात्रों की इंटर्नशिप खत्म हो गई है, लेकिन उन्हें अभी तक प्रमाणपत्र नहीं मिले हैं। इंटर्नशिप के फीडबैक भी नहीं लिए गए हैं और लगभग 30 प्रतिशत छात्र इंटर्नशिप में शामिल नहीं हो पाए। कॉलेजों ने छात्रों पर पैसे वसूलने की भी शिकायत की है।

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। बीआरएबीयू में स्नातक के चौथे सेमेस्टर के छात्रों की इंटर्नशिप खत्म हो गई, लेकिन उन्हें अबतक प्रमाणपत्र नहीं मिले हैं। नियम के अनुसार इंटर्नशिप खत्म होने के बाद छात्रों का वायवा होना है, जो सभी कॉलेजों में बाह्य परीक्षक आकर लेंगे, लेकिन इसकी प्रक्रिया अबतक कॉलेजों में शुरू नहीं हुई है।

इंटर्नशिप का निर्देश बीआरएबीयू में 1 से 31 जुलाई के बीच इंटर्नशिप कराने का निर्देश विवि प्रशासन ने दिया था। इंटर्नशिप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होनी थी। डीएसडब्ल्यू प्रो. आलोक प्रताप सिंह ने बताया कि इंटर्नशिप कर लेने वाले छात्रों का वायवा जल्द ही लिया जाएगा, इसकी तैयारी की जा रही है। सभी कॉलेजों को खुद से ही एजेंसी चुनकर इंटर्नशिप करानी थी।

छात्रों से फीडबैक नहीं लिया गया छात्रों से नहीं लिये गए फीडबैक। स्नातक के छात्रों से इंटर्नशिप के बाद फीडबैक भी अबतक नहीं लिये गए हैं। एक कॉलेज के शिक्षक ने बताया कि छात्रों को फीडबैक एक तय फार्मेट में देना है, लेकिन यह फार्मेट ही किसी छात्र के पास नहीं है। इस फीडबैक में इंटर्नशिप के दौरान हुई गतिविधियों के बारे में बताना है। छात्रों के फीडबैक के बाद सभी कॉलेजों में नियुक्त इंटर्नशिप के नोडल अफसर इसे देखेंगे। कुछ शिक्षकों ने बताया कि फीडबैक में क्या लिखना है, इसकी जानकारी शिक्षकों को भी नहीं है। विवि से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। अब हमलोग इंटर्नशिप करानेवाली एजेंसियों से ही कहने जा रहे हैं कि वह ही कहीं से फीडबैक फार्मेट की व्यवस्था कर दे, ताकि छात्र इसे भर सकें।

30 फीसदी छात्र नहीं पहुंचे 30 फीसदी छात्र नहीं पहुंचे। बीआरएबीयू के लगभग 30 प्रतिशत छात्र इंटर्नशिप करने नहीं पहुंचे। सभी कॉलेजों में ऐसी ही स्थिति है। कॉलेज अब ऐसे छात्रों की सूची बना रहे हैं। डीएसडब्ल्यू का कहना है सभी कॉलेजों से इंटर्नशिप नहीं करनेवाले छात्रों की सूची मांगी गई है। जिन छात्रों ने इंटर्नशिप नहीं किया है, उन्हें एक बार और मौका दिया जाएगा। अगर छात्र इसबार भी इंटर्नशिप नहीं करते हैं तो उन्हें छठे सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लोकभवन का निर्देश है कि इंटर्नशिप करने वाले छात्रों को ही स्नातक की डिग्री दी जाएगी। इंटर्नशिप चार क्रेडिट का है।

देर से शुरू हुई इंटर्नशिप बीआरएबीयू में देर से शुरू हुई इंटर्नशिप। बीआरएबीयू में इंटर्नशिप की प्रक्रिया काफी देर से शुरू हुई। पहले इंटर्नशिप के लिए 17 एजेंसियों का चयन विवि ने किया था, लेकिन लोकभवन के निर्देश के बाद नियम में बदलाव किया गया और कॉलेजों को खुद से इंटर्नशिप कराने के लिए एजेंसी का चयन करने का निर्देश दिया गया। इस निर्देश के बाद इंटर्नशिप की प्रक्रिया शुरू हुई।

छात्रों से पैसे भी वसूले गये छात्रों से पैसे भी वसूले गये। लोकभवन ने छात्रों की इंटर्नशिप मुफ्त में कराने का निर्देश दिया था, लेकिन कई कॉलेजों ने इसके लिए पैसे भी वसूले। कई कॉलेजों ने इसके लिए छात्रों को नोटिस भी दिया। पैसे लेने पर छात्रों ने लोकभवन से लेकर उच्च शिक्षा निदेशालय तक इसकी शिकायत की, लेकिन इसके बाद भी पैसे लेने की शिकायत लगातार मिलती रही।