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अभाविप ने चलाया हस्ताक्षर अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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मेदिनीनगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् पलामू यूनिट ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया। छात्रों ने निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मांग की, यह बताते हुए कि युवाओं का भविष्य बार-बार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। कार्यक्रम में कई प्रमुख नेता भी उपस्थित थे।

अभाविप ने चलाया हस्ताक्षर अभियान

मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् पलामू यूनिट ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में हुए कथित भ्रष्टाचार,पेपर लीक एवं अनियमितताओं को लेकर शुक्रवार को जीएलए कॉलेज में हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस अभियान में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं एवं युवाओं ने भाग लेकर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की तथा निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की मांग की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अभाविप के प्रदेश सह मंत्री अभय वर्मा ने कहा कि झारखंड के लाखों युवाओं का भविष्य बार-बार भ्रष्टाचार और पेपर लीक की भेंट चढ़ रहा है। प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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जिला संयोजक उत्कर्ष तिवारी ने कहा कि परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं ने युवाओं का विश्वास कमजोर किया है। मौके पर प्रमुख रूप से जिला कला मंच संयोजक चितेश पांडेय, नगर मंत्री गागन सिंह, मयूरेश द्विवेदी समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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