एबीवीपी ने की स्पेशल बैक परीक्षा कराने की मांग
सोमेश्वर के हुकुम सिंह बोरा महाविद्यालय में एबीवीपी ने कुलपति को ज्ञापन भेजकर स्पेशल बैक परीक्षाओं की मांग की। छात्रों का कहना है कि बीए छठे सेमेस्टर में कई छात्रों की बैक आई है, जिससे एमए और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश में रुकावट आ रही है।
सोमेश्वर। हुकुम सिंह बोरा राजकीय स्रातकोत्तर महाविद्यालय में एबीवीपी ने कुलपति को ज्ञापन भेज स्पेशल बैक परीक्षाएं कराने की मांग की। कहा कि पांचवे व छठे सेमेस्टर में काफी संख्या में छात्र-छात्राएं अनुत्तीर्ण हुई हैं। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य डॉ. अवनींद्र कुमार जोशी के माध्यम से कुलपति को ज्ञापन भेजा। कहा कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में बीए छठे सेमेस्टर शिक्षाशास्त्र में काफी संख्या में छात्रों की बैक आई हुई है। पांचवे सेमेस्टर में भी छात्र मेडिटेशन व अन्य विषयों में फेल हुए हैं। इस कारण उन्हें एमए व स्नातकोत्तर के अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं मिल सकेगा। छात्रों ने कुलपति से जल्द स्पेशल बैक परीक्षा कराने की मांग की।
यहां नवीन चंद्र जोशी, शंकर कुमार, वर्तिका भट्ट, प्रियंका वाल्मीकि, साक्षी बोरा, आरुषि बोरा, नरेंद्र सिंह कैड़ा, निखिल कुमार, रोशन, विजय बिष्ट, कमल, मनीषा, किरन मेहरा आदि रहे।
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