Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अब इंडिया मजलिस ने मांगा धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, झांसी
Follow us on Google News
share

झांसी में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। छात्रों का भविष्य प्रभावित होने का आरोप लगाया गया। प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज की न्यायिक जांच और मुआवजे की भी मांग की गई।

अब इंडिया मजलिस ने मांगा धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा

झांसी। झांसी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के महानगर अध्यक्ष नवी बक्स बबलू आजाद के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। जिसमें केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। ज्ञापन में कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जाए। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं से करोड़ों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ। मांग की गई कि परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाया जाए। जवाबदेही तय की जाए और पूरे देश में समान शिक्षा व्यवस्था लागू की जाए। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग की गई।इसके साथ ही जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की न्यायिक जांच घायल छात्रों को मुआवजा और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग उठाई।

ये भी पढ़ें:समाजवादी छात्र सभा ने की शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

ज्ञापन में प्रतियोगी परीक्षाओं के तनाव के कारण जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने की भी मांग की।ज्ञापन सौंपने के दौरान अली अहमद कुरेशी, सैयद अंतर अली, नदीम रजा, मुस्तकीम कादरी, असगर राईन, अफसर कुरैशी, जावेद कुरैशी, रशीद बाबा, अलीम शेख, सलीम उद्दीन सहित कई मौजूद रहे।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।