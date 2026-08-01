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आंदोलनकारी छात्र ने मंत्री को सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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हिलसा के एसयू कॉलेज में सभी विषयों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई शुरू कराने की मांग को लेकर छात्र जदयू के प्रतिनिधिमंडल ने ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार से मुलाकात की। छात्रों ने बताया कि सीमित विषयों के कारण उन्हें उच्च शिक्षा के लिए अन्य शहरों में जाना पड़ता है। मंत्री ने सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया।

आंदोलनकारी छात्र ने मंत्री को सौंपा ज्ञापन

आंदोलनकारी छात्र ने मंत्री को सौंपा ज्ञापन एसयू कॉलेज में सभी विषयों में पीजी की पढ़ाई शुरू करने की मांग 8 दिनों से धरना पर डंटे हैं दर्जनों छात्र फोटो : 01हिलसा01 : हिलसा एसयू कॉलेज में पीजी की पढ़ाई शुरू करने की मांग को लेकर मंत्री श्रवण कुमार को ज्ञापन सौंपते छात्र नेता। हिलसा, निज प्रतिनिधि। एसयू कॉलेज में सभी विषयों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई शुरू कराने की मांग को लेकर छात्र जदयू के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।

छात्रों की समस्याएँ

प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को बताया कि कॉलेज में सीमित विषयों में ही स्नातकोत्तर की पढ़ाई होने से हिलसा एवं आसपास के क्षेत्रों के हजारों विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है। इससे छात्रों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। कई छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। प्रतिनिधिमंडल ने कॉलेज में चरणबद्ध तरीके से सभी प्रमुख विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू कराने की मांग की।

मंत्री का आश्वासन

मंत्री श्रवण कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति से दूरभाष पर बात की। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि इस मांग पर सकारात्मक पहल की जाएगी। उन्होंने कहा कि आवश्यक कार्रवाई के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन कहा जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में छात्र जदयू के पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पूर्वी भाग (नालंदा) के अध्यक्ष आशीष कुमार, जिलाध्यक्ष सन्नी पटेल, बिहारशरीफ नगर अध्यक्ष संजीत यादव, अंकेश रंजन, राकेश कुमार, सुदर्शन कुमार, रिशु कुमार व अन्य मौजूद थे।

आमंत्रणः अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

छात्रों ने किस मंत्री से मुलाकात की?
छात्रों ने ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार से मुलाकात की।
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