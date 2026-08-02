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डिजिलॉकर पर डाटा अपलोड करने से पहले ऑनलाइन पोर्टल जारी करने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया विश्वविद्यालय के विभिन्न सत्रों के कई छात्रों ने डिजिलॉकर पर लंबित शैक्षण

डिजिलॉकर पर डाटा अपलोड करने से पहले ऑनलाइन पोर्टल जारी करने की मांग

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया विश्वविद्यालय के विभिन्न सत्रों के कई छात्रों ने डिजिलॉकर पर लंबित शैक्षणिक अभिलेखों के अपलोड एवं त्रुटियों के सुधार के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन से विशेष ऑनलाइन पोर्टल जारी करने की मांग मुखर हो रही है।

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डिजिलॉकर समस्या

जिस प्रकार विश्वविद्यालय ने डिग्री प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध कराया है, उसी प्रकार डिजिलॉकर संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए भी एक समर्पित पोर्टल शुरू करने की आवश्यकता जताई जा रही है, ताकि छात्र घर बैठे अपना आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकें और विश्वविद्यालय सत्यापन के बाद डिजिलॉकर पर रिकॉर्ड अप टू डेट कर सके। वर्तमान समय में पूर्णिया विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कई स्नातक, स्नातकोत्तर ,बीएड और अन्य कोर्सों के सत्रों का शैक्षणिक डेटा आज भी डिजिलॉकर पर उपलब्ध नहीं है।

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छात्रों की चिंताएं

विशेष रूप से स्नातकोत्तर सत्र 2018-20, 2019-21, 2020-22, 2021-23 तथा स्नातक सत्र 2018-21, 2019-22, 2020-23 सहित अन्य सत्रों के हजारों छात्र-छात्राओं का डेटा अब तक अपलोड नहीं किया गया है। जिन छात्रों का डाटा डिजिलॉकर पर उपलब्ध भी है, उनमें बड़ी संख्या में नाम, जन्मतिथि, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर अथवा इनरोलमेंट नंबर जैसी महत्वपूर्ण जानकारियों में त्रुटियां हैं। इसके कारण डिजिलॉकर पर नो रिकार्ड फाउंड जैसी समस्या सामने आ रही है, जिससे नौकरी, उच्च शिक्षा में नामांकन तथा विभिन्न सरकारी और निजी संस्थानों में दस्तावेज सत्यापन के दौरान छात्रों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों का कहना है कि परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने और मूल अंकपत्र एवं डिग्री मिलने के कई वर्ष बाद भी विश्वविद्यालय द्वारा डिजिलॉकर रिकॉर्ड अपडेट नहीं किया गया है।

समाधान की मांग

इससे हजारों छात्र मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और अनावश्यक दौड़-भाग झेलने को विवश हैं। छात्रों ने कहा कि यदि डिजिलॉकर से संबंधित आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल जारी किया जाता है, तो छात्रों को बार-बार कॉलेज और विश्वविद्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। विशेष रूप से वे छात्र, जिन्होंने वर्षों पहले पढ़ाई पूरी कर ली है और वर्तमान में बिहार से बाहर रहकर उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी या नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए केवल इस कार्य हेतु पूर्णिया विश्वविद्यालय या संबंधित कॉलेज आना काफी कठिन और खर्चीला साबित होता है। ऐसे में विश्वविद्यालय ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से छात्रों से आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर सत्यापन के बाद डिजिलॉकर पर डाटा अपलोड और त्रुटियों का सुधार करे, जिससे समय, धन और श्रम तीनों की बचत होगी। छात्रों ने बिहार सरकार के उच्च शिक्षा विभाग एवं पूर्णिया विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की है कि इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए अविलंब ऑनलाइन पोर्टल जारी किया जाए और सभी लंबित रिकॉर्ड डिजिलॉकर पर अपलोड किए जाएं। साथ ही जिन छात्रों के रिकॉर्ड में त्रुटियां हैं, उनका भी शीघ्र सुधार सुनिश्चित किया जाए। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए शीघ्र ठोस पहल नहीं की, तो जिन छात्र-छात्राओं का डाटा अब तक डिजिलॉकर पर अपलोड नहीं हुआ है, वे चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने को बाध्य होंगे। छात्रों का कहना है कि यह केवल तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि हजारों छात्रों के भविष्य, रोजगार और उच्च शिक्षा से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर तत्काल कार्रवाई आवश्यक है।

सामान्य प्रश्न

पूर्णिया विश्वविद्यालय के छात्र किस समस्या का सामना कर रहे हैं?
पूर्णिया विश्वविद्यालय के छात्र डिजिलॉकर पर शैक्षणिक अभिलेखों के अपलोड और त्रुटियों को सुधारने के लिए विशेष ऑनलाइन पोर्टल की मांग कर रहे हैं।
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