बीबीएमकेयू में छात्रों की समस्याओं को लेकर एआईएसए ने सौंपा ज्ञापन
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (एआईएसए) ने बीबीएमकेयू के परिसर का निरीक्षण किया और छात्रों की समस्याएँ जैसे खराब वाटर कूलर, शौचालयों की सफाई और अग्निशामक यंत्रों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। एआईएसए ने कुलपति से मुलाकात कर समस्याओं का समाधान जल्दी करने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई, तो आंदोलन किया जाएगा।
धनबाद, प्रमुख संवाददाता। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (एआईएसए) की धनबाद इकाई ने गुरुवार को बीबीएमकेयू के एकेडमी बिल्डिंग (पीवीएम भवन) का निरीक्षण कर छात्रों की समस्याओं की जानकारी ली। छात्रों ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि परिसर में वाटर कूलर खराब हैं, शौचालय और कैंपस की साफ-सफाई की स्थिति संतोषजनक नहीं है तथा अग्निशमन यंत्र भी अपडेट नहीं हैं। संगठन ने इन मुद्दों को लेकर कुलपति और रजिस्ट्रार से मुलाकात की। अधिकारियों ने जल्द समाधान का आश्वासन देते हुए बताया कि सभी विभागों को आवश्यक फंड आवंटित कर दिया गया है। एआईएसए ने कुलपति को ज्ञापन सौंपकर पिछले दो-तीन वर्षों से लंबित पीएचडी प्रवेश परीक्षा तत्काल कराने तथा एनएसएस और माय भारत जैसी गतिविधियों के लिए प्राप्त फंड का विवरण सार्वजनिक करने की मांग की।
संगठन ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। मौके पर राज्य सह सचिव रितेश मिश्रा, राज्य उपाध्यक्ष स्नेहा महतो, लॉ कॉलेज अध्यक्ष पायल चौधरी सहित अन्य छात्र नेता मौजूद थे।
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