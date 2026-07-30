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शैक्षिक व अन्य समस्याओं पर डीएम को सौंपा 8 सूत्री मांग पत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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समस्तीपुर। समस्तीपुर जिले में छात्रों की समस्याओं और शिक्षा व्यवस्था की स्थिति को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने डीएम को आठ सूत्री मांग पत्र सौंपा है। संगठन ने सरकारी मॉडल स्कूलों के नामकरण को लेकर महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं। यदि मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आंदोलन की चेतावनी दी गई है।

शैक्षिक व अन्य समस्याओं पर डीएम को सौंपा 8 सूत्री मांग पत्र

समस्तीपुर। समस्तीपुर जिले में छात्रों की समस्याओं, शिक्षा व्यवस्था की स्थिति और आम जनता से जुड़ी ज्वलंत प्रशासनिक अव्यवस्थाओं को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने बिगुल फूंक दिया है। संगठन के जिलाध्यक्ष राजन कुमार वर्मा के नेतृत्व में संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने डीएम को आठ सूत्री मांग पत्र सौंप कर त्वरित व सहानुभूतिपूर्वक कार्रवाई करने की मांग की।

सरकारी स्कूलों के नामकरण की मांग

संगठन ने ज्ञापन में जिले के शैक्षणिक माहौल और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए कई अहम बिंदु उठाए हैं। संगठन की सबसे प्रमुख मांग 'सरस्वती विद्या निकेतन' पहल के तहत बन रहे जिले के 20 प्रखंड स्तरीय मॉडल स्कूलों के नामकरण को लेकर है। स्पष्ट किया गया कि इन सरकारी मॉडल स्कूलों का नामकरण किसी विशिष्ट धार्मिक संस्था की तर्ज पर न करके, पूर्व में स्कूल के लिए भूमि दान करने वाले दाताओं या फिर देश के महान राष्ट्रनिर्माताओं जैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर, बाबा साहेब डॉ. बी.आर. अंबेडकर और डॉ. राजेंद्र प्रसाद के नाम पर किया जाना चाहिए।

कार्यवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी

स दौरान एनएसयूआई के 6प्रदेश उपाध्यक्ष अभिनव अंशु ने चेताया कि यदि इन न्यायसंगत मांगों पर जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो छात्र संगठन जनहित में चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होगा। मौके पर छात्रनेता अमन राय, सचिन कुमार, राजु जाटव, आर्यन कुमार, सुमित कुशवाहा लोग मौजूद रहे ।

सामान्य प्रश्न

समस्तीपुर में छात्रों ने किस संगठन के तहत अपनी मांगें रखी हैं?
समस्तीपुर में छात्रों ने भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) के तहत अपनी मांगें रखी हैं।
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