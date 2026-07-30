15 दिन में मांगे पूरी नहीं हुई तो दोबारा होगा प्रदर्शन
विजयीपुर में, सर्वोदय इंटर कालेज के छात्र अंकुर ने सांसद चंद्रशेखर आजाद से बात की। उन्होंने बताया कि स्कूल में अव्यवस्थाओं का समाधान हो रहा है। अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो 15 दिन बाद दोआबा प्रदर्शन की योजना है। आजाद ने विज्ञान वर्ग की मान्यता के लिए मदद का आश्वासन दिया।
विजयीपुर,संवाददाता। सर्वोदय इंटर कालेज किशनपुर में अव्यवस्थाओं को लेकर प्रदर्शन का अगुवा रहे छात्र अंकुर से गुरुवार को भीम आर्मी प्रमुख व सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बात की। छात्र ने पूरा घटनाक्रम बताते हुए कहा कि उनकी मांगों को लेकर स्कूल में काम चल रहा है। सभी मांगों पर काम नहीं होने पर 15 दिन बाद दोआबा प्रदर्शन किया जाएगा।गुरुवार को भीम आर्मी प्रमुख व सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सर्वोदय इंटर कालेज के छात्रों से वीडियो काल पर बातचीत की। छात्रों की तरफ से अंकुर सोनकर ने बातचीत कर पूरे मामले से उनको अवगत कराया। करीब दस मिनट तक हुई इस बीतचीत में अंकुर ने कहा कि हमारी मांगों पर काम शुरु हो गया है।
विज्ञान वर्ग की मान्यता के लिये भी मांग की गई है। मांगे पूरी नहीं होने पर दोबारा आंदोलन किया जाएगा। हालांकि चंद्रशेखर ने कहा कि इंटरनेट ने आपकों उम्र से अधिक बड़ा कर दिया है। अभी पढ़ाई पर ध्यान देने और गुरुओं का सम्मान करों क्योंकि गुरू का स्थान माता पिता से बड़ा होता है। सांसद ने विज्ञान वर्ग की मान्यता के लिए जिला प्रशासन से बात करने का आश्वासन दिया है।
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