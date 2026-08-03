छात्रों ने देखा नशा मुक्त युवा विकसित भारत कार्यक्रम का प्रसारण
मीरगंज, राजेंद्र प्रसाद डिग्री कालेज रविवार को प्राचार्य प्रो. शिव कुमार सिंह के निर्देशन में छात्र छात्राओं ने भारत सरकार के नशा मुक्त युवा, विकसित
मीरगंज। राजेंद्र प्रसाद डिग्री कालेज में रविवार को प्राचार्य प्रो. शिव कुमार सिंह के निर्देशन में छात्र-छात्राओं ने भारत सरकार के नशा मुक्त युवा, विकसित भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय संबोधन का सीधा प्रसारण देखा। छात्रों ने संदेश को सुनकर नशामुक्त, स्वस्थ एवं विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी का संकल्प लिया। छात्र-छात्राओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। नोडल प्रभारी डा. मनोज कुमार शर्मा, डा. रोहिताश शर्मा तथा डा. नवनीत शुक्ला, वीरेंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें