छात्रों ने समझी नैनोमीटर मेमोरी डिजाइन की तकनीक

देहरादून। प्रमुख संवाददाता ग्राफिक एरा डीम्ड विश्वविद्यालय के छात्रों को सेमी कंडक्टर और चिप डिजाइन के क्षेत्र में हो रहे तकनीकी बदलावों से अवगत कराया गया। शुक्रवार को आयोजित विशेष तकनीकी सत्र में विशेषज्ञों ने नैनोमीटर तकनीक, मेमोरी डिजाइन और इस क्षेत्र में उपलब्ध करियर के अवसरों पर जानकारी दी। इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग द्वारा आयोजित 'नैनोमीटर तकनीक में मेमोरी डिजाइन' विषय पर सत्र में एआरएम नोएडा डिजाइन सेंटर के टेक्निकल डायरेक्टर डा. अंकुर गोयल और स्टाफ डिजाइन इंजीनियर अभिषेक कुमार ने विद्यार्थियों से संवाद किया।डा. अंकुर गोयल ने नैनोमीटर स्तर पर एसआरएएम तकनीक के विकास और मेमोरी डिजाइन की चुनौतियों के बारे में बताया।

उन्होंने बताया कि चिप का आकार छोटा होने के साथ ऊर्जा खपत और लीकेज करंट जैसी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। इन चुनौतियों का समाधान करते हुए बेहतर गति और कम बिजली खपत वाली चिप विकसित करने के लिए आधुनिक डिजाइन तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। अभिषेक कुमार ने छात्रों को वीएलएसआइ डिजाइन, सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, एम्बेडेड सिस्टम, पीसीबी डिजाइन और हार्डवेयर इंजीनियरिंग में करियर के अवसरों की जानकारी दी। उन्होंने छात्रों को नई तकनीकों से अपडेट रहने और नवाचार की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया। सत्र के दौरान छात्रों ने विशेषज्ञों से विभिन्न विषयों पर सवाल भी पूछे। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के प्रो-वाइस चांसलर डा. संतोष एस. सर्राफ, एआइ एवं इमर्जिंग टेक्नोलाजी के महानिदेशक डा. अमित आर.भट्ट, विभागाध्यक्ष डा. अभय शर्मा, डा. विनय कुमार, डा. चांदनी तिवारी, डा. विकास राठी, डा. मृदुल गुप्ता, डा. कौशल कुमार सहित शिक्षक और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।