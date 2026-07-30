चिन्मय विद्यालय में एनसीसी मासिक प्रशिक्षण आयोजित
चिन्मय विद्यालय में एनसीसी मासिक प्रशिक्षण आयोजितचिन्मय विद्यालय में एनसीसी मासिक प्रशिक्षण आयोजितचिन्मय विद्यालय में एनसीसी मासिक प्रशिक्षण आयोजितचिन
चिन्मय विद्यालय के विद्यार्थी राष्ट्रीय कैडेट कोर के माध्यम से अनुशासन के गुण सीख रहे हैं। विद्यालय में एनसीसी यूनिट 1- नेवल यूनिट है। जहां विद्यार्थी नौसेना प्रशिक्षण, अनुशासन और नेतृत्व के गुण सीखते हैं। विद्यालय में एनसीसी का मासिक प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसमें नौसेना के पेटी ऑफिसर एस के गुप्ता व पेटी ऑफिसर अमित सिंह उपस्थित रहे। जिन्होंने विद्यार्थी कैडरों को नौसेना से जुड़ी बारीकियों के बारे में विस्तार से बताया व उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया। इस दौरान विद्यालय के प्राचार्य सूरज शर्मा उपस्थित रहे। प्रशिक्षण के दौरान दोनों अधिकारियों ने एनसीसी के विद्यार्थियों को सब-नेविगेशन और दिशा-निर्देश, भारतीय नौसेना में कैसे शामिल हों, सशस्त्र बल, जहाज, पनडुब्बी और विमानों के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने छात्र कैडरों को अनुशासन की भी बारीकियों के बारे में बताया व उनसे ड्रिल भी कराई। इस दौरान विद्यार्थियों ने भी अपनी रुचि व जिज्ञासा से जुड़े सवाल पूछे और भारतीय नौसेना के बारे में जाना। मौके पर प्राचार्य सूरज शर्मा ने कहा विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें