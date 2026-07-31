अधिकारों की गारंटी देना सरकार की जवाबदेही
बलिया। प्रयागराज विश्वविद्यालय छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष अखिलेन्द्र प्रताप सिंह ने छात्रों और युवाओं के अधिकारों को हल करने के लिए सरकार की जवाबदेही का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे संवैधानिक अधिकारों की गारंटी दी जानी चाहिए। नौ अगस्त से मिर्जापुर से शुरू होने वाली यात्रा बलिया से होकर गुजरेगी।
बलिया। प्रयागराज विश्वविद्यालय छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष व इण्डियन पीपुल्स फ्रंट के संस्थापक सदस्य अखिलेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा है कि देश में छात्रों व युवाओं के सवालों को हल करने के लिए एक जवाबदेह सरकार हो। जंतर-मंतर में हुए आंदोलन में जवाबदेह सरकार का सवाल उभर कर सामने आया है। उन्होंने कहा कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य व पेंशन और भूमिहीनों को आवासीय जमीन जैसे संवैधानिक अधिकारों की गारंटी करना सरकार की जवाबदेही है। वह शुक्रवार को नगर के एक होटल में छात्र नेताओं व सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ हुई बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।
संविधानिक अधिकारों की गारंटी
उन्होंने कहा कि इन सवालों को हल करने के लिए संसाधनों को जुटाया जा सकता है, इसके लिए कारपोरेट घरानों पर संपत्ति व विरासत कर लगाया जाना चाहिए। उन्होंने रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान के तहत नौ सूत्री एजेंडा को लेकर नौ अगस्त से मिर्जापुर से शुरू हो रही यात्रा के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि यह यात्रा बलिया से होकर गुजरेगी और इसका समापन 12 सितंबर को वाराणसी में होगा। इस मौके परअमन कुमार सिंह, रणवीर सिंह सेंगर, उपेंद्र सिंह, बृजेश सिंह घाट,राघवेंद्र जी, प्रिंस चौधरी, वेद प्रकाश, मदन यादव, जमाल,संतोष सिंह, निकेश सिंह सजपा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व ब्लाक प्रमुख अनिल सिंह, लोक सेनानी संगठन के द्विजेंद्र मिश्रा, अखिलेश सिन्हा, डॉ आर पी गौतम आदि थे।
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