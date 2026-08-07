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आंदोलन की चेतावनी देते ही केयू ने जारी की दो साल से लंबित परीक्षा की तिथि

By Bhado Majhi
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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कोल्हान विश्वविद्यालय में सत्र की लेटलतीफी को लेकर छात्रों का आक्रोश बढ़ रहा है। विश्वविद्यालय ने हाल ही में परीक्षा कैलेंडर जारी किया है, लेकिन एलएलबी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा अब तक नहीं हुई। आल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ने प्रशासन को ज्ञापन देकर आंदोलन की चेतावनी दी है। छात्रों की शैक्षणिक गतिविधियाँ प्रभावित हो रही हैं।

आंदोलन की चेतावनी देते ही केयू ने जारी की दो साल से लंबित परीक्षा की तिथि

कोल्हान विश्वविद्यालय (केयू) में सत्र की लेटलतीफी से छात्रों का आक्रोश बढ़ने लगा है। एक तरफ विवि प्रशासन ने सत्र को नियमित करने के लिए हाल ही में परीक्षा कैलेंडर जारी किया है तो दूसरी ओर, छात्र बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। वे विश्वविद्यालय की लापरवाही और अनदेखी से तंग आ गए हैं। विवि में कई सत्र दो साल तक विलंबित चल रहे हैं। इनमें एलएलबी का सबसे बुरा हाल है। एलएलबी (सत्र 2024-27) के प्रथम सेमेस्टर की ही परीक्षा अबतक नहीं ली जा सकी है। इसको लेकर आंदोलन की चेतावनी देने पर विवि प्रशासन ने आनन-फानन में दो साल से लंबित परीक्षा की तिथि घोषित कर दी।

यह परीक्षा सात सितंबर से 28 सितंबर तक होगी। दरअसल, आल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (एआईएसएफ) ने गुरुवार को कोल्हान विवि के परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन सौंपकर एलएलबी प्रथम सेमेस्टर (सत्र 2024-27) की परीक्षा अबतक नहीं कराने पर नाराजगी जाहिर की। इस बाबत आंदोलन की चेतावनी देने के साथ ही विश्वविद्यालय ने परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया। संगठन का कहना है कि परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद अबतक परीक्षा नहीं ली जा सकी है। राज्य उपाध्यक्ष मुकेश रजक ने कहा कि विवि प्रशासन द्वारा परीक्षा तिथियों में लगातार हो रही देरी से छात्रों का भविष्य और शैक्षणिक गतिविधियां गंभीर रूप से प्रभावित हो रही हैं।दूसरी ओर, केयू के लिए एकेडमिक और परीक्षा कैलेंडर का सख्ती से पालन करना बड़ी चुनौती है। विलंबित सत्रों को पटरी पर लाने के लिए विश्वविद्यालय के सामने एकमात्र विकल्प है कि परीक्षा संपन्न होने के हफ्ते भर के भीतर ही परिणाम जारी किए जाएं, जो कि वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में संभव नहीं है। ताजा मामला एलएलबी प्रथम सेमेस्टर (सत्र 2024-27) से जुड़ा है, जिसकी परीक्षा अबतक नहीं ली जा सकी है। हालांकि आनन-फानन में गुरुवार देर शाम इसकी तिथि घोषित कर दी गई। फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद परीक्षा न होने से छात्रों में असमंजस और चिंता है। विश्वविद्यालय के इन लचर रवैये और सत्र के लगातार पिछड़ने से नाराज छात्र बड़े आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। छात्र संगठनों और प्रभावित विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष पुरजोर मांग उठाई है कि लंबे समय से लंबित सेमेस्टर-7 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शीघ्र अति शीघ्र पूरा किया जाए। साथ ही अक्तूबर 2026 से पहले परिणाम प्रकाशित करने और सेमेस्टर-8 की परीक्षा निर्धारित समय पर ही आयोजित किया जाए, ताकि छात्रों के शैक्षणिक नुकसान को रोका जा सके।

Bhado Majhi

लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो : भादो माझी पिछले 17 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान' में प्रिंसिपल कोरेस्पोंडेंट के तौर पर जनजातीय बहुल इलाक़ों में पत्रकारिता कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव
भादो माझी प्रिंट मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 17 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में प्रिंसिपल कोरेस्पोंडेंट के तौर पर राजनीतिक एवं सामाजिक मुद्दों पर नजर रखते हैं। जनजातीय समाज के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक एवं शैक्षिक पहलुओं के विश्लेषण पर उनका विशिष्ट अनुभव हैं। 2021 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने प्रिंट मीडिया एवं डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर :
भादो माझी ने अपने करियर की शुरुआत 2009 में दैनिक जागरण अखबार से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2015 में दैनिक जागरण में उन्हें लोकल कंटेंट क्रिएटर टीम का नेतृत्व दिया गया। 2015 से 2021 तक दैनिक जागरण में लोकल रिपोर्टिंग टीम का नेतृत्व करने के बाद वह ‘हिन्दुस्तान’ से जुड़े।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएट होने के कारण भादो माझी को पत्रकारिता की तकनीकी और फील्ड प्रैक्टिकलिटी की मजबूत समझ है। इसी वजह से उनका राजनीतिक बीट पर कमांड होने के साथ उन्हें जनजातीय समाज में आ रहे परिवर्तन की शोध स्तरीय विशेषज्ञता प्राप्त है। झारखंड के ट्राइबल इंस्टिट्यूट ऑफ़ मीडिया स्टडीज के शोध छात्रों के लिए उन्होंने फ़ील्ड गाइड के रूप में भी अपनी एक्स्पर्टीज़ को साझा किया। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध उनकी शोध आधारित स्टोरीज को आज भी रेफरेंस के तौर पर जनजातीय मामलों की रिपोर्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।


ट्राइबल स्टडीज एवं योगदान
झारखंड के 32 (अब 33) जनजाति की रूढ़ि परंपरा से लेकर स्वशासन व्यवस्था के बारे में उनकी पकड़ न सिर्फ़ इन जनजातियों के बीच मज़बूत है बल्कि अलग अलग माध्यमों से इन समुदायों की स्थिति और संभावनाओं पर भी इनकी रिपोर्ट सरकार के नीति निर्धारकों तक के लिए इन जनजातियों का मंतव्य प्रस्तुत करती रही है। भादो माझी का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना तो है ही, साथ ही वंचित वर्ग की आवाज बनकर नीति निर्धारकों तक वस्तुस्थिति पहुंचाना और भविष्य की रणनीति को बेहतर बनाने में अपना योगदान देना है।


विशेषज्ञता
झारखंड के 32 जनजाति समाज की समझ
रूढ़ि परंपरा पर गहरी पकड़
सुदूर गांवों के अंतिम पंक्ति में खड़े आदिवासियों से सीधा संवाद
झारखंड की सभी जनजाति की भाषा की जानकारी
देश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति संथाल समाज से आना

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