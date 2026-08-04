एलएनएमयू में छात्रसंघ चुनाव की तैयारी शुरू
राजीव रंजन झा, दरभंगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव 2026-27 के आयोजन के लिए बैठक हुई। प्रो. मुनेश्वर यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में नोडल पदाधिकारियों की नियुक्ति और समितियों के गठन पर चर्चा हुई। मतदाता सूची तैयार की जाएगी ताकि छात्रों का नामांकन सुचारू हो सके।
राजीव रंजन झा,दरभंगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. मुनेश्वर यादव की अध्यक्षता में सोमवार को छात्रसंघ चुनाव 2026-27 के आयोजन एवं सफल संचालन के लिए बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार अंतर्गत मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर एवं बेगूसराय में छात्रसंघ चुनाव के लिए जिलावार नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति के लिए कुलपति प्रो. संजय कुमार चौधरी से अनुरोध किया गया। साथ ही सभी अंगीभूत कॉलेजों के प्रधानाचार्यों की बैठक का निर्णय लिया गया। शीघ्र ही चुनाव से संबंधित समितियों का गठन किया जाएगा। छात्र-छात्राओं के नामांकन और परीक्षा सत्रों के नियमितीकरण के मद्देनजर मतदाता सूची तैयार कर ली जाएगी।
बैठक में विश्वविद्यालय के कुलानुशासक प्रो. विजय कुमार यादव तथा अध्यक्ष, छात्र कल्याण प्रो. अशोक कुमार मेहता ने भी कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये।
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