Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

छात्र के खुदकुशी मामले में विद्यालय प्रबंधक सभा एसएसपी से मिला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
Follow us on Google News
share

इटावा में एक छात्र ने स्कूल की खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली। मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर अशासकीय विद्यालय प्रबंधक सभा ने एसएसपी से मुलाकात की। स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग की गई है, जबकि उनके पास घटना का सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है।

छात्र के खुदकुशी मामले में विद्यालय प्रबंधक सभा एसएसपी से मिला

इटावा। स्कूल में छात्र के खिड़की से कूदकर खुदकुशी करने के मामले में गुरुवार को अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय प्रबंधक सभा के पदाधिकारी एसएसपी से मिले। प्रबंधक सभा ने निष्पक्ष जांच की मांग की। इटावा पब्लिक स्कूल में 22 जुलाई को छात्र पिंटू ने स्कूल की दो मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। लेकिन फिर भी प्रबंधन तंत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जबकि स्कूल प्रबंधन के पास घटना का सीसीटीवी फुटेज भी है। ये जानकारी एसएसपी को देते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Etawah Auraiya News CCTV Footage
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।