छात्र के खुदकुशी मामले में विद्यालय प्रबंधक सभा एसएसपी से मिला
इटावा में एक छात्र ने स्कूल की खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली। मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर अशासकीय विद्यालय प्रबंधक सभा ने एसएसपी से मुलाकात की। स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग की गई है, जबकि उनके पास घटना का सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है।
इटावा। स्कूल में छात्र के खिड़की से कूदकर खुदकुशी करने के मामले में गुरुवार को अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय प्रबंधक सभा के पदाधिकारी एसएसपी से मिले। प्रबंधक सभा ने निष्पक्ष जांच की मांग की। इटावा पब्लिक स्कूल में 22 जुलाई को छात्र पिंटू ने स्कूल की दो मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। लेकिन फिर भी प्रबंधन तंत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जबकि स्कूल प्रबंधन के पास घटना का सीसीटीवी फुटेज भी है। ये जानकारी एसएसपी को देते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की।
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