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प्रत्येक विद्यार्थी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास आवश्यक है : बैपटिस्ट डिसूजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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अम्बेडकरनगर में सेंट पीटर्स इंटर कॉलेज के तहत विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2026-27 के लिए छात्र अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें विज्ञान भारती के नीरज यादव ने वैज्ञानिक सोच और अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया। प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों से सक्रिय भागीदारी की अपील की।

प्रत्येक विद्यार्थी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास आवश्यक है : बैपटिस्ट डिसूजा
प्रत्येक विद्यार्थी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास आवश्यक है : बैपटिस्ट डिसूजा

अम्बेडकरनगर, संवाददाता। सेंट पीटर्स इंटर कॉलेज, अकबरपुर में बुधवार को विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2026-27 के तहत छात्र अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम विज्ञान भारती, एनसीईआरटी, शिक्षा मंत्रालय तथा राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ।

कार्यक्रम का उद्देश्य

कार्यशाला के मुख्य वक्ता विज्ञान भारती अवध प्रांत के राज्य समन्वयक नीरज यादव ने कहा कि विद्यार्थी विज्ञान मंथन केवल प्रतियोगी परीक्षा नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सोच, अनुसंधान संस्कृति और भारतीय वैज्ञानिक विरासत के प्रति जागरूकता बढ़ाने का राष्ट्रीय अभियान है। उन्होंने विद्यार्थियों को पंजीकरण प्रक्रिया, ऑनलाइन परीक्षा, अध्ययन सामग्री तथा चयन के बाद मिलने वाले शैक्षणिक अवसरों की विस्तृत जानकारी दी।

विद्यालय का संदेश

विद्यालय के प्रधानाचार्य फादर बैपटिस्ट डीसूजा ने कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के इस दौर में प्रत्येक विद्यार्थी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों से जिज्ञासु बने रहने, प्रश्न पूछने और अधिकाधिक संख्या में विद्यार्थी विज्ञान मंथन में प्रतिभाग करने का आह्वान किया।

अध्यापकों की सलाह

विद्यालय के समन्वयक गौरव कुमार पांडे ने परीक्षा की रूपरेखा और विद्यालय की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली शैक्षणिक सहायता की जानकारी दी। शिक्षिका रोजन ने नियमित अध्ययन और अनुशासित तैयारी के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया। कार्यशाला के अंत में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2026-27 में प्रतिभाग करने का संकल्प लिया।

सामान्य प्रश्न

विद्यार्थी विज्ञान मंथन का उद्देश्य क्या है?
विद्यार्थी विज्ञान मंथन केवल प्रतियोगी परीक्षा नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सोच, अनुसंधान संस्कृति और भारतीय वैज्ञानिक विरासत के प्रति जागरूकता बढ़ाने का राष्ट्रीय अभियान है।
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