छात्र ने ऑनलाइन मंगाया लैपटॉप, निकला पत्थर
एक छात्र ने ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए एक नामी कंपनी से 61,450 रुपये का लैपटॉप मंगाया, लेकिन पैकेट में पत्थर निकला। शिकायत करने पर साइबर थाने की पुलिस ने छात्र के पैसे उसकी बैंक में वापस कर दिए। छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था और उसे कस्टमर सपोर्ट से सहायता नहीं मिली।
एक नामी कंपनी से ऑनलाइन लैपटॉप मंगाने के बाद छात्र से ठगी हो गई। पार्सल खोलने के बाद उसमें लैपटॉप की जगह पत्थर निकल आया। हालांकि शिकायत के बाद साइबर थाने की पुलिस ने छात्र के रुपये वापस करा दिया। नगर कोतवाली के रंजीतपुर चिलबिला निवासी विवेक रजक बीकॉम के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। उसने ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से एक नामी कंपनी से 61,450 रुपये का लैपटॉप मंगाया। पार्सल मिलने पर खोला तो उसमें लैपटॉप के स्थान पर पत्थर निकला। उसने कंपनी के कस्टमर सपोर्ट से संपर्क कर जानकारी दी, इसके बावजूद उसकी बात नहीं सुनी गई।
विवेक की शिकायत पर साइबर थाने के निरीक्षक राजीव तिवारी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से संपर्क कर विवेक के 61,450 रुपये उसके बैंक खाते में वापस करा दिया।
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