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छात्रा ने जहर खाकर दे दी जान, कोहराम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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पश्चिमशरीरा थाना क्षेत्र के बैरमपुर गांव में एक छात्रा ने सोमवार को जहरीला पदार्थ निगल लिया। मंगलवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं चला है। परिवार में कोहराम मच गया है और पुलिस ने जांच प्रारंभ कर दी है।

छात्रा ने जहर खाकर दे दी जान, कोहराम
छात्रा ने जहर खाकर दे दी जान, कोहराम

पश्चिमशरीरा थाना क्षेत्र के बैरमपुर गांव की एक छात्रा ने सोमवार शाम जहर निगल लिया। मंगलवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना से पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया है। खुदकुशी की वजह फिलहाल साफ नहीं है। घटना को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं। बैरमपुर निवासी राजेश सरोज एक हाथ से दिव्यांग है। वह गुजरात के सूरत शहर में रहकर पेंटिंग का काम करता है। गांव में उसकी दोनों पैर से दिव्यांग पत्नी 15 वर्षीय पुत्री आशा देवी व छोटे बेटे के साथ रहती है। आशा डूंड़ीबाग स्थित इंटर कॉलेज में कक्षा नौ की छात्रा थी। उसने सोमवार शाम जहरीला पदार्थ खा लिया था।

हालत बिगड़ने पर इसकी जानकारी परिजनों एवं पड़ोसियों को हुई तो उनके होश उड़ गए। परिवार वाले उसे इलाज के लिए मंझनपुर के निजी अस्पताल ले गए। मंगलवार सुबह उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। हालांकि, चर्चाएं कई तरह की हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि किशोरी ने सिरफिरे की हरकत से आजिज आकर जान दी है। पर, अधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी बीएन पांडेय ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। परिवार ने फिलहाल किसी के खिलाफ कोई तहरीर नहीं दी है।

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