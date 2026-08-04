डायनेस्टी के छात्र रुद्राक्ष ने बॉक्सिंग में जीता रजत पदक
खटीमा के डायनेस्टी मॉडर्न गुरुकुल एकेडमी के छात्र रुद्राक्ष सिंह ने सीबीएसई नॉर्थ जोन बॉक्सिंग प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। प्रतियोगिता देहरादून में आयोजित हुई थी और अब उनका चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए भी हो गया है। विद्यालय के प्रबंध निदेशक ने उनकी सफलता की सराहना की।
खटीमा। डायनेस्टी मॉडर्न गुरुकुल एकेडमी के छात्र रुद्राक्ष सिंह ने सीबीएसई नॉर्थ जोन बॉक्सिंग प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। यह प्रतियोगिता बीते माह देहरादून में आयोजित हुई थी। रुद्राक्ष सिंह का चयन अब राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए भी हो गया है। विद्यालय के प्रबंध निदेशक धीरेंद्र चंद्र भट्ट ने छात्र को इस सफलता पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके खेल कौशल एवं उपलब्धि की सराहना की। स्कूल के बॉक्सिंग कोच पूरन बोरा के मार्गदर्शन की भी प्रशंसा की। यहां विद्यालय की निदेशक प्रेमा भट्ट, प्रधानाचार्य चंद्रकांत पनेरु, मनीष चंद, विक्टर आईवन, हरीश भट्ट, सुरेश ओली, रमेश जोशी, ऊषा भट्ट, ऊषा चौसाली, हेमलता बोरा, लिंसी त्यागी, शिल्पा सक्सेना, प्रमोद कुमार, चंदन बोरा, विक्रम नाथ, मनोज जोशी, पूरन पांडेय आदि थे।
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