Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

डायनेस्टी के छात्र रुद्राक्ष ने बॉक्सिंग में जीता रजत पदक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
Follow us on Google News
share

खटीमा के डायनेस्टी मॉडर्न गुरुकुल एकेडमी के छात्र रुद्राक्ष सिंह ने सीबीएसई नॉर्थ जोन बॉक्सिंग प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। प्रतियोगिता देहरादून में आयोजित हुई थी और अब उनका चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए भी हो गया है। विद्यालय के प्रबंध निदेशक ने उनकी सफलता की सराहना की।

डायनेस्टी के छात्र रुद्राक्ष ने बॉक्सिंग में जीता रजत पदक

खटीमा। डायनेस्टी मॉडर्न गुरुकुल एकेडमी के छात्र रुद्राक्ष सिंह ने सीबीएसई नॉर्थ जोन बॉक्सिंग प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। यह प्रतियोगिता बीते माह देहरादून में आयोजित हुई थी। रुद्राक्ष सिंह का चयन अब राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए भी हो गया है। विद्यालय के प्रबंध निदेशक धीरेंद्र चंद्र भट्ट ने छात्र को इस सफलता पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके खेल कौशल एवं उपलब्धि की सराहना की। स्कूल के बॉक्सिंग कोच पूरन बोरा के मार्गदर्शन की भी प्रशंसा की। यहां विद्यालय की निदेशक प्रेमा भट्ट, प्रधानाचार्य चंद्रकांत पनेरु, मनीष चंद, विक्टर आईवन, हरीश भट्ट, सुरेश ओली, रमेश जोशी, ऊषा भट्ट, ऊषा चौसाली, हेमलता बोरा, लिंसी त्यागी, शिल्पा सक्सेना, प्रमोद कुमार, चंदन बोरा, विक्रम नाथ, मनोज जोशी, पूरन पांडेय आदि थे।

ये भी पढ़ें:कृष्णा सैनी ने बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता रजत
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rudrapur News Rudrapur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।