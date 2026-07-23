Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मुंबई में सड़कों पर जाम, 3500 प्रदर्शनकारी हिरासत में

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

नीट पेपर लीक मुद्दे के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन हो रहे हैं। महाराष्ट्र में 3500 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। मिजोरम में छात्रों ने एनटीए में बदलाव की मांग की। कोलकाता में सीजेपी ने रैली का आयोजन किया। अन्ना हजारे ने छात्रों के समर्थन में मौन आंदोलन किया।

मुंबई में सड़कों पर जाम, 3500 प्रदर्शनकारी हिरासत में

नीट पेपर लीक मुद्दे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में अन्य राज्यों में भी छात्र-युवा और संगठन लामबंद हो गए हैं। महाराष्ट्र में वंचित बहुजन अघाड़ी (वीबीए) के 3500 से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए गए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के हस्ताक्षर अभियान के दौरान पुलिस के खदेड़ने पर कई लोग चोटिल हो गए। वहीं, मिजोरम में भी छात्र सड़कों पर उतरे और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) में बदलाव की मांग उठाई। वीबीए ने गुरुवार को महाराष्ट्र में बंद का ऐलान किया था। सुबह से ही संगठन के कार्यकर्ता अलग-अलग जिलों में सड़कों पर निकल आए थे। मुंबई में कई स्थानों पर दुकानें बंद रहीं। नागपुर और पुणे में भी जुलूस निकाले गए। मुंबई की एक मुख्य सड़क पनवेल-सायन रोड को प्रदर्शनकारियों ने जाम कर दिया, जिससे काफी देर तक यातायात बाधित रहा। बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सड़कों से हटाया। वीबीए प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने दावा किया कि प्रदेशभर में संगठन के 3500 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। उधर, शिवाजी पार्क में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नेता संदीप देशपांडे के नेतृत्व में छात्रों-युवाओं ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा तो अफरातफरी में कई छात्र गिरकर चोटिल हो गए। शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि मौके से कुछ छात्रों को हिरासत में लेकर वर्ली थाना ले जाया गया था, लेकिन पार्टी के हस्तक्षेप के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।

ये भी पढ़ें:छात्रों के समर्थन में 'मौन आंदोलन' के समय बेहद भावुक हुए अन्ना हजारे, आंखों में दिखाई दिए आंसू

मिजोरम में छात्रों का प्रदर्शन

उधर, मिजोरम की राजधानी आइजोल में छात्र संगठन ‘मिजो जिरलाई पॉल’ के नेतृत्व में कई शिक्षण संस्थानों के छात्र सड़कों पर निकले। उन्होंने नीट पेपर कराने वाली एनटीए में पूरी तरह बदलाव की मांग की। संगठन के अध्यक्ष सी. लालरेमरुआता ने दावा किया कि इस साल नीट पेपर लीक से राज्य के 2,000 से अधिक छात्र प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को ऐसी घटनाओं पर रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए।

ये भी पढ़ें:छात्रों के समर्थन में अन्ना हजारे का मौन आंदोलन, पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बड़ी मांग कर दी

कोलकाता में सीजेपी की रैली

सीजेपी ने कोलकाता में रैली की अनुमति मांगी

कोलकाता। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने कोलकाता में शुक्रवार को रैली करने की अनुमति मांगी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कोलकाता पुलिस को 19 और 21 जुलाई को दो ई-मेल मिले हैं। आवेदक ने अपना नाम दैदीप्य गंगोपाध्याय बताते हुए खुद को सीजेपी सदस्य बताया है। मेल में कहा गया है कि शुक्रवार शाम प्रस्तावित रैली में 1500 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है अधिकारी ने बताया कि ईमेल में किए गए दावों की जांच जारी है। इसके बाद ही कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

अन्ना हजारे का मौन आंदोलन

अन्ना हजारे ने ‘मौन आंदोलन’ किया

अहिल्यानगर। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने गुरुवार को अहिल्यानगर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास छात्रों के समर्थन में दो घंटे का ‘मौन आंदोलन’ किया। उन्होंने कहा कि छात्रों पर हिंसा और पुलिस कार्रवाई की खबरें दुखद हैं। हजारे ने कहा कि सरकार को छात्रों की बात सुननी चाहिए और सकारात्मक समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा मंत्री प्रधान के इस्तीफा देने से सरकार नहीं गिरेगी, बल्कि उसका कामकाज और जवाबदेह बनेगा।

सामान्य प्रश्न

नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन में कितने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया?
महाराष्ट्र में 3500 से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया।
ये भी पढ़ें:छात्रों के समर्थन में आज महाराष्ट्र बंद, क्या खुला रहेगा; जानें डिटेल

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
NEET Delhi Latest News Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।