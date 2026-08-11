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रिजल्ट में गड़बड़ी पर छात्रों ने किया हंगामा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्रों ने सेमेस्टर परीक्षा परिणाम को लेकर हंगामा किया। प्रशासनिक भवन पर धरना दिया और लाइब्रेरी को बंद कर दिया। छात्रों ने नाराजगी जताई कि माइनर विषयों के अंक गलत दिखाए गए हैं। आश्वासन मिलने के बाद शांत हुए, पर चेतावनी दी कि सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन जारी रहेगा।

रिजल्ट में गड़बड़ी पर छात्रों ने किया हंगामा

वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम को लेकर छात्रों ने सोमवार को जमकर हंगामा किया। प्रशासनिक भवन के गेट पर ताला बंद कर धरना दिया। इसी दौरान कुछ छात्रों ने लाइब्रेरी पर भी ताला जड़ दिया। छात्रों ने सेमेस्टर परीक्षा परिणाम में माइनर अंकों के नंबर न चढ़ाने और छात्रों को फेल करने पर नाराजगी जताई। घंटों चले हंगामे और धरना-प्रदर्शन के बाद वरिष्ठ अधिकारियों से आश्वासन पर छात्र शांत हुए।

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छात्रों की समस्याएं

छात्रनेता शिवम यादव की अगुवाई में बीए, बीएससी सहित कई पाठ्यक्रमों के छात्र इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। छात्रों का कहना था कि पिछले सेमेस्टर परीक्षा परिणामों में माइनर विषयों के परीक्षा परिणाम में उन्हें अनुपस्थित दिखाकर फेल कर दिया गया। जबकि छात्रों ने परीक्षा दी थी। इसके लिए कई बार धरना-प्रदर्शन से लेकर कुलपति को शिकायती पत्र भी दिए गए। कई आश्वासन मिले मगर परिणाम में सुधार नहीं कराया गया।

आंदोलन की चेतावनी

हाल यह कि इन विषयों के अंकों को लेकर छात्र तनाव और असमंजस में है। सोमवार को छात्रों के समूह ने प्रशासनिक भवन और लाइब्रेरी पर ताला लगा दिया और जमकर नारेबाजी की। आचार्यों और वरिष्ठ अधिकारियों ने काफी देर तक छात्रों को समझाया। विश्वविद्यालय की तरफ से आश्वासन मिला कि नए सेमेस्टर रिजल्ट में पिछली गड़बड़ी दुरुस्त कर दी जाएगी। दिन में तीन बजे के बाद छात्रों ने प्रशासनिक भवन का ताला खोला तब जाकर आवागमन सुचारु हो सका। छात्रों ने चेतावनी दी कि रिजल्ट ठीक नहीं किया गया तो वह बेमियादी आंदोलन को बाध्य होंगे.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

छात्रों ने सेमेस्टर परीक्षा परिणाम को लेकर क्या प्रदर्शन किया?
छात्रों ने परिणाम में माइनर अंकों को न चढ़ाने और फेल करने पर हंगामा किया।
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