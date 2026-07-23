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संसद मार्च के दौरान पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में एआईएसएफ, एआईवायएफ व आइसा ने किया प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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बेगूसराय में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों का जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में सैकड़ों छात्रों ने केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई और लाठीचार्ज की निंदा की। आंदोलन में भाग लेने वाले छात्रों ने तुरंत रिहाई और शिक्षा के मौलिक अधिकार की मांग की।

संसद मार्च के दौरान पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में एआईएसएफ, एआईवायएफ व आइसा ने किया प्रदर्शन

बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन व आइसा की ओर से गुरुवार को समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। संसद मार्च के दौरान निर्दोष छात्रों पर हुए बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की घटना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जीडी कॉलेज बेगूसराय से एआईएसएफ जिला सचिव सत्यम भारद्वाज एवं एआईवाईएफ जिला सचिव धीरेन्द्र कुमार के नेतृत्व में गगनभेदी नारों के साथ जिला समाहरणालय की ओर जुलूस निकाला गया। यह जुलूस जीडी कॉलेज से मेन मार्केट होते हुए टेढीनाथ मंदिर, नगर निगम चौक, नवाब चौक होते हुए कैंटीन चौक तक पहुंचा। प्रदर्शनकारियों के पहुंचते ही पुलिस ने कलेक्ट्रेट के गेट को बंद कर दिया। यह स्थिति करीब तीन घंटे तक बनी रही। प्रदर्शन एक बजे से चार बजे तक चला। इससे कलेक्ट्रेट में पहुंचे लोग फंसे रह गये। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में युवा जमा थे। किसी भी आंदोलन के दौरान पिछले दो दशक में इतनी बड़ी भीड़ नहीं देखी गई। समाहरणालय के गेट से रजिस्ट्री कार्यालय तक प्रदर्शनकारी जमा थे।

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प्रदर्शन की प्रतिक्रिया

​इस प्रदर्शन में जिले भर से आए सैकड़ों छात्रों और युवाओं ने केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों, शिक्षा विरोधी रवैये और पुलिसिया बर्बरता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ​सरकार छात्रों और युवाओं की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए एआईएसएफ के राष्ट्रीय सचिव अमीन हमजा ने कहा कि अपनी जायज मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठा रहे छात्रों पर जिस तरह संसद मार्च के दौरान पुलिस द्वारा लाठियां बरसाई गईं, वह बेहद शर्मनाक और लोकतंत्र की हत्या के समान है। केंद्र सरकार छात्रों और युवाओं की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। देश में लगातार हो रहे पेपर लीक, शिक्षा के बाजारीकरण और छात्रों पर हो रहे दमन की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें। उन्होंने कहा कि जिस संविधान ने पार्लियामेंट को चलाने का अधिकार दिया है, उसी में छात्र-नौजवानों को आंदोलन का भी अधिकार दिया है। इसे लगातार दबाने की कोशिश की जा रही है। संसद मार्च के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी छात्रों को तुरंत रिहा किया जाए एआईएसएफ जिला अध्यक्ष अमरेश कुमार ने कहा कि दिल्ली में शांतिपूर्ण संसद मार्च कर रहे छात्रों-युवाओं पर लाठीचार्ज करने वाले दोषी पुलिस अधिकारियों और कर्मियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान घुसे उपद्रवियों द्वारा आंदोलन की दिशा को बदलने की कोशिश की गई। इसे उनका संगठन घोर निंदा करता है।

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छात्रों की मांगें

एआईएसएफ के राज्य सह सचिव राकेश कुमार,आइसा के जिलाध्यक्ष सोनू फर्नाज, आइसा के राज्य उपाध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि संसद मार्च के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी छात्रों को तुरंत रिहा किया जाए। साथ ही, दर्ज झूठे मुकदमों को अविलंब वापस लिया जाए। ​ देश भर में रिक्त पदों पर अविलंब बहाली हो अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी कैसर रेहान एवं जिला उपाध्यक्ष वसंत कुमार ने कहा कि देश भर में रिक्त पदों पर अविलंब बहाली की जाए। शिक्षा व रोजगार को मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित किया जाए। यदि केंद्र सरकार ने अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ी और छात्रों की मांगों को पूरा नहीं किया तो यह आंदोलन केवल बेगूसराय तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य और देश स्तर पर और अधिक उग्र किया जाएगा। ​प्रदर्शन के अंत में प्रतिनिधिमंडल की ओर से राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र जिला प्रशासन को सौंपा गया। ​इस प्रदर्शन में नौजवान नेता अमोद कुमार, जिला सहसचिव राहुल कुमार, रजनीश कुमार, जिला उपाध्यक्ष अतुल कुमार, धीरेंद्र कुमार रजनीश, राहुल, अतुल अंजान, शाहरुख इकबाल, शादाब खुर्शीद, अंकित सिंह, रितेश कुमार, मोहम्मद सुफियान, श्याम कुमार, अंकित कुमार, किशन कुमार, रवीना कुमारी, कंचन कुमारी, श्वेता कुमारी, नेहाल, रहमत आलोक कुमार, विपुल कुमार, रौशन कुमार सहित कई प्रमुख जिला स्तरीय पदाधिकारी,छात्र नेता एवं सैकड़ों की संख्या में आम छात्र-युवा उपस्थित थे। रिपोर्टर:प्रवीण कुमार

अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस प्रदर्शन में किसने भाग लिया?
प्रदर्शन में जिले भर से आए सैकड़ों छात्रों और युवाओं ने भाग लिया।
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