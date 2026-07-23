मेट्रो स्टेशन बंद होने से यात्री परेशान रहे

फरीदाबाद में छात्रों के आंदोलन के कारण कई मेट्रो स्टेशन बंद हो गए। इसकी वजह से नौकरीपेशा लोगों को कार्यालय पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ा। मेट्रो बंद होने के चलते कई commuters ने सार्वजनिक परिवहन का सहारा लिया। छात्रों ने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ ज्ञापन सौंपा और सरकार से शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की।

फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के चलते कई मेट्रो स्टेशन बंद रहने का असर फरीदाबाद के लोगों पर भी पड़ा। नौकरीपेशा दैनिक यात्रियों को अपने कार्यालय पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ा। फरीदाबाद-दिल्ली रूट पर जनपथ, खान मार्केट, आईटीओ, मंडी हाउस और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन बंद रहे। इन इलाकों में काम करने वाले लोगों को एक स्टेशन पहले उतरकर ऑटो, ई-रिक्शा, रिक्शा और बाइक टैक्सी जैसे सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से अपने कार्यालय तक पहुंचना पड़ा。

छात्र आंदोलन की स्थिति दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉक्रोच जनता पार्टी के बैनर तले चल रहा छात्र आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए डीएमआरसी ने 16 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही बंद कर दी है। इनमें फरीदाबाद-दिल्ली मेट्रो रूट के पांच स्टेशन भी शामिल रहे। इन स्टेशनों पर यात्रियों की आवाजाही पूरी तरह बंद रही। उल्लेखनीय है कि फरीदाबाद से प्रतिदिन हजारों लोग नौकरी के लिए दिल्ली जाते हैं और अधिकांश लोग मेट्रो से सफर करना पसंद करते हैं। गुरुवार को मेट्रो स्टेशन बंद होने के कारण लोगों को काफी परेशानी हुई। कई लोगों ने कैब का सहारा लिया, जबकि कुछ ने विभिन्न बाइक राइडिंग ऐप के माध्यम से मोटरसाइकिल बुक कर अपने कार्यालय तक पहुंचना बेहतर समझा। ग्रेटर फरीदाबाद निवासी अवनींद्र दत्त तिवारी ने बताया कि वह प्रतिदिन अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर मेट्रो से कार्यालय जाते हैं। गुरुवार को मेट्रो स्टेशन बंद होने के कारण उन्हें कार से कार्यालय जाना पड़ा, जिससे सड़क पर लगे जाम का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि मेट्रो से सफर करने पर जाम की चिंता नहीं रहती थी。

पुलिस की चौकसी बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाई पुलिस ने एहतियात के तौर पर बदरपुर बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है। दिल्ली जाने वाले वाहनों को रोककर उनकी जांच की गई और यात्रियों से पूछताछ भी की गई। इसके लिए पुलिस ने बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर रखी है। पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही वाहनों को दिल्ली की ओर जाने दिया जा रहा है। वहीं जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन में फरीदाबाद और पलवल से भी बड़ी संख्या में युवा शामिल हो रहे हैं। एक छात्र नेता के अनुसार, दोनों जिलों से प्रतिदिन 500 से 650 युवा जंतर-मंतर पहुंच रहे हैं। अधिकांश छात्र ईएमयू ट्रेन से दिल्ली जा रहे हैं। आंदोलन का असर सोशल मीडिया पर भी साफ दिखाई दे रहा है। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छात्र आंदोलन से जुड़े पक्ष और विपक्ष के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं और लोग इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं।

ज्ञापन सौंपना उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज और पुलिस कार्रवाई के विरोध में फरीदाबाद के कुछ नागरिकों ने राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में घटना की निष्पक्ष जांच कराने, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की गई है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों पर बल प्रयोग किया, जिससे कई छात्र-छात्राएं घायल हो गए। साथ ही महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार और बिना वर्दी में कुछ लोगों की मौजूदगी का भी उल्लेख किया गया है। ज्ञापन में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। इसके अलावा हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा गया है कि बार-बार होने वाली पेपर लीक की घटनाओं से विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है और सरकार को शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

जीआरपी की जांच बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर भी चला जांच अभियान

जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन को देखते हुए गुरुवार को राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) भी पूरी तरह सतर्क रही। जीआरपी ने दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में सघन जांच अभियान चलाया। यात्रियों के सामान की जांच करने के साथ-साथ उनसे दिल्ली जाने का कारण भी पूछा गया। जीआरपी के इस औचक जांच अभियान से कई यात्री असहज नजर आए।

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