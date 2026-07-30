फीस बढ़ोतरी और छात्र निष्कासन पर उबाल, 1090 चौराहे पर समाजवादी छात्र सभा का प्रदर्शन

गुरुवार को बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 30 दलित छात्रों के निष्कासन और फीस बढ़ोतरी के विरोध में राजधानी का 1090 चौराहा छात्र आंदोलन का केंद्र बना। समाजवादी छात्र सभा के नेतृत्व में सैकड़ों छात्रों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने छात्र संघ चुनावों की बहाली की मांग की और पुलिस से धक्का मुक्की का सामना किया।

विश्वविद्यालयों में फीस बढ़ोतरी, छात्र संघ चुनाव बहाली, बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 30 दलित छात्रों के निष्कासन और भारी आर्थिक जुर्माने के विरोध में गुरुवार को राजधानी का 1090 चौराहा छात्र आंदोलन का केंद्र बन गया। समाजवादी छात्र सभा के नेतृत्व में सैकड़ों छात्र-नौजवान सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस से उनकी धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने लाठियां फटकारी। उन्हें उठाकर गाड़ी में लादकर ईको गार्डेन ले जाया गया।प्रदर्शन का नेतृत्व समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा ने किया। इस दौरान लखनऊ उत्तर विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी पूजा शुक्ला समेत संगठन के प्रदेश पदाधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे। प्रदर्शनकारी महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए राजभवन कूच की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया।

प्रदर्शनकारियों का आरोप प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बल प्रयोग किया और धक्का-मुक्की की। विनीत कुशवाहा ने कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में लगातार फीस बढ़ाई जा रही है, जिससे गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और मध्यमवर्गीय परिवारों के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा हासिल करना मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा को अधिकार की बजाय आर्थिक बोझ बनाया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में छात्र प्रभावित हो रहे हैं।

छात्र संघ चुनाव बहाली और निष्कासित छात्रों की वापसी की मांग प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वर्षों से छात्र संघ चुनाव नहीं होने के कारण विश्वविद्यालयों की लोकतांत्रिक परंपरा कमजोर पड़ रही है। छात्र संघ चुनाव विद्यार्थियों की आवाज और नेतृत्व निर्माण का महत्वपूर्ण मंच है, इसलिए इसे तत्काल बहाल किया जाना चाहिए। संगठन का कहना है कि दंडात्मक कार्रवाई के बजाय संवाद और निष्पक्ष जांच को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों को ध्वस्त करने संबंधी कार्रवाई का भी विरोध किया गया। प्रदर्शन में डॉ. संतोष वर्मा, सिराज हुसैन, रितेश पटेल, अवनीश यादव, विक्रम परिहार, सैय्यद फरान अली, पीयूष बाल्मीकि, परवेज आलम, राहुल वर्मा, अभिषेक श्रीवास्तव, कुणाल मौर्य, प्रिंस कुमार, नवनीत यादव, शिवाजी यादव, मनोज पासवान, दीपक यादव, माधुर्य सिंह मधुर, सुनिधि यादव, ममता शर्मा सहित बड़ी संख्या में छात्र-नौजवान शामिल रहे।