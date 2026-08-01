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पेपर लीक के विरोध में स्वराज सेवादल का प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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फोटो रामनगर, संवाददाता। परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत द्वारा

पेपर लीक के विरोध में स्वराज सेवादल का प्रदर्शन
पेपर लीक के विरोध में स्वराज सेवादल का प्रदर्शन

रामनगर, संवाददाता। परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत द्वारा दिए गए कथित भ्रामक बयान के विरोध में स्वराज सेवादल ने शनिवार को जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पीएनजी डिग्री कॉलेज से तहसील परिसर तक जुलूस निकाला और धरने पर बैठकर नारेबाजी की। तहसील परिसर में आयोजित धरने को संबोधित करते हुए रमेश जोशी और अन्य वक्ताओं ने कहा कि एक तरफ देशभर का युवा सड़कों पर उतरकर पेपर लीक मामलों का विरोध कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में भी पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं।

वक्ताओं ने आरोप लगाया कि केवल प्रोफेसरों को निलंबित कर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, जबकि यह जांच का विषय है कि पेपर उन तक कहां से पहुंचा। संगठन के नेताओं ने कहा कि भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने और युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने चेतावनी दी कि दीपावली के बाद रामनगर में एक बड़ा और उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान नवीन नैथानी, महेंद्र प्रताप सिंह, दीपक, सेवक सिंह संधू, राहुल शर्मा, महेश एरी और ओम प्रकाश सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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