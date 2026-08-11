वीडियो : यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्र नेताओं ने दिया धरना
भागलपुर के तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में छात्र आंदोलन फिर से तेज होता दिख रहा है। बहुजन स्टूडेंट यूनियन के सदस्य विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के पास धरना दे रहे हैं। पुलिस प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए तैनात है, जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
भागलपुर। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय (टीएमबीयू) कैंपस में फिर से छात्र आंदोलन रूप लेता दिख रहा है। विभिन्न मांगों के समर्थन में विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के गेट के पास बहुजन स्टूडेंट यूनियन के सदस्य धरना पर बैठे हुए हैं। धरना को देखते हुए बाहर पुलिस की तैनाती हुई है। यूनिवर्सिटी प्रशासन की नजर सारे आंदोलनकारियों के प्रदर्शन पर है।
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